Фильм Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21" – история сопротивления Луганского пограничного отряда российской диверсионной группировкой в 2014 году. Выход ленты создатели планировали посвятить Дню украинского пограничника в апреле 2022 года, выход в широкий прокат запланирован на 22 февраля 2023 года.

Читайте также Самые ожидаемые фильмы этого месяца: подборка декабря 2022

Лента изображает события июня 2014 года, которые произошли на приграничной Луганщине. Тогда российские спецслужбы и сепаратисты пытались склонить бойцов луганского пограничного отряда предать Родину – тем самым повторить крымский сценарий: захватить украинские территории без боя. Несмотря на отсутствие опыта, по решению действующего командира отряд вступил в бой.

"Мирный-21" 2023: смотрите тизер-трейлер военной драмы

Режиссер и генеральный продюсер фильма Ахтем Сеитаблаев напомнил, что накануне полномасштабного вторжения в Украину, он с командой презентовали материалы на Зимнем кинорынке ОМКФ, готовились выйти в прокат в апреле и тем самым отдать честь пограничникам, об истории подвига которых собственно и с.

"Да 24 февраля 2022 года изменило все и те, кто играл войну на экране, оказались на настоящем поле боя. Актеры и команда фильма делают возможное и невозможное, чтобы приблизить нашу победу: в рядах ВСУ, Теробороны, на волонтерских началах. Каждый день меня спрашивают". "Когда же фильм выйдет в прокат?", – продолжил он.

Мы сами ждем премьеры с нетерпением. Этот фильм важен для нас. Мы посвящаем это кино погибшему Паше Ли, играющему в нашем фильме капитана Осириса, и для которого эта роль стала последней. Посвящаем всем воинам, которые боролись за свободу и независимость Украины последние 8 лет. Всем защитникам и защитницам нашей страны, изменившим свою жизнь ради нашего мирного будущего,

– поделился режиссер.

Как сообщила пресс-служба фильма 24 канала, над "Мирным-21" работали сразу три сценариста. Ярослав Яриш и Сергей Касторных – опытные авторы, а вот Анатолий Коцюрба работал над сценарием к фильму впервые. Анатолий – действующий полковник Государственной пограничной службы. Его пригласили, чтобы максимально точно и корректно показать на экране специфику военной службы.

Кадр из фильма "Мирный-21" / Фото пресс-службы фильма

Съемки приступили в сентябре 2021 года. Ленту снимали в Киеве и военной части города Васильков Киевской области (Объединенный учебный центр Воздушных Сил). Пока фильм находится на этапе постпродакшена.

Актерский состав

В фильме "Мирный-21" сыграли:

Андрей Саминин,

Максим Девизоров,

Евгений Ламах,

Роман Ясиновский,

Виктор Жданов,

Алексей Тритенко,

Мария Штофа,

Лорена Колибабчук,

Павел Ли и другие.



Павел Ли в фильме "Мирный-21" / Фото из инстаграма актера

Украинского актера кино и дубляжа Павла Ли убили россияне 6 марта под Ирпенем, на 11-й день войны. Ему было всего 33 года.