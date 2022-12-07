Фільм Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21" – історія спротиву Луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням у 2014 році. Вихід стрічки творці планували присвятити до Дня українського прикордонника у квітні 2022 року, натомість вихід у широкий прокат заплановано на 22 лютого 2023 року.

Читайте також Найочікуваніші фільми цього місяця: добірка грудня 2022

Стрічка зображує події червня 2014 року, які відбулися на прикордонні Луганщини. Тоді російські спецслужби та сепаратисти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону зрадити Батьківщину – тим самим повторити кримський сценарій: захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій.

"Мирний-21" 2023: дивіться тизер-трейлер воєнної драми

Режисер та генеральний продюсер фільму Ахтем Сеітаблаєв нагадав, що напередодні повномасштабного вторгнення в Україну, він з командою презентували матеріали на Зимовому кіноринку ОМКФ, готувалися вийти в прокат у квітні й тим самим віддати шану прикордонникам, про історію подвигу яких власне і зняли кіно.

"Та 24 лютого 2022 року змінило все й ті, хто грав війну на екрані, опинилися на справжньому полі бою. Актори й команда фільму роблять можливе і неможливе аби наблизити нашу перемогу: у лавах ЗСУ, Тероборони, на волонтерських засадах. Кожен день мене запитують "коли ж фільм вийде в прокат?", – продовжив він.

Ми самі чекаємо прем’єри з нетерпінням. Цей фільм важливий для нас. Ми присвячуємо це кіно загиблому Паші Лі, який грає у нашому фільмі капітана Осіріса, і для якого ця роль стала останньою. Присвячуємо всім воїнам, які виборювали свободу та незалежність України останні 8 років. Всім захисникам та захисницям нашої країни, які змінили своє життя заради нашого мирного майбутнього,

– поділився режисер.

Як повідомила пресслужба фільму 24 каналу, над "Мирним-21" працювали одразу три сценаристи. Ярослав Яріш та Сергій Касторних – досвідчені автори, а ось Анатолій Коцюрба працював над сценарієм до фільму вперше. Анатолій – чинний полковник Державної прикордонної служби. Його запросили, аби максимально точно й коректно показати на екрані специфіку військової служби.

Кадр з фільму "Мирний-21" / Фото пресслужби фільму

Зйомки розпочали у вересні 2021 року. Стрічку фільмували у Києві та у Військовій частині міста Васильків Київської області (Об’єднаний навчальний центр Повітряних Сил). Наразі фільм знаходиться на етапі постпродакшену.

Акторський склад

У фільмі "Мирний-21" зіграли:

Андрій Самінін,

Максим Девізоров,

Євген Ламах,

Роман Ясіновський,

Віктор Жданов,

Олексій Тритенко,

Марія Штофа,

Лорена Колібабчук,

Павло Лі та інші.



Павло Лі у фільмі "Мирний-21" / Фото з інстаграму актора

Українського актора кіно та дубляжу Павла Лі вбили росіяни 6 березня під Ірпенем, на 11-й день війни. Йому було лише 33 роки.