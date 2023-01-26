С Пашей Ли, которого убили россияне: вышел трейлер военной драмы "Мирный-21"

С 22 февраля 2023 года в национальном прокате выйдет военная экшн-драма "Мирный-21". Создатели фильма представили официальный трейлер.

Фильм Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21" – история сопротивления Луганского пограничного отряда российской диверсионной группировкой в 2014 году. Выход ленты создатели планировали посвятить Дню украинского пограничника в апреле 2022 года, выход в широкий прокат запланирован на 22 февраля 2023 года.

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Лента изображает события июня 2014 года, которые произошли на приграничной Луганщине. Тогда российские спецслужбы и сепаратисты пытались склонить бойцов луганского пограничного отряда предать Родину – тем самым повторить крымский сценарий: захватить украинские территории без боя. Несмотря на отсутствие опыта, по решению действующего командира отряд вступил в бой.

"Мирный-21" 2023: смотрите трейлер военной драмы

Режиссер и генеральный продюсер фильма Ахтем Сеитаблаев напомнил, что накануне полномасштабного вторжения в Украину, он с командой презентовали материалы на Зимнем кинорынке ОМКФ, готовились выйти в прокат в апреле и тем самым отдать честь пограничникам, об истории подвига которых собственно и с.

"Мирный-21" стал одним из последних полнометражных проектов для замечательного актера Паши Ли, трагически погибшего от рук оккупантов. Хочется верить, что наше кино напомнит о цене каждой маленькой победы и в очередной раз заставит украинцев поверить в силу наших защитников.

– делится режиссер и генеральный продюсер фильма Ахтем Сеитаблаев.

Как сообщила пресс-служба фильма 24 канала, над "Мирным-21" работали сразу три сценариста. Ярослав Яриш и Сергей Касторных – опытные авторы, а вот Анатолий Коцюрба работал над сценарием к фильму впервые. Анатолий – действующий полковник Государственной пограничной службы. Его пригласили, чтобы максимально точно и корректно показать на экране специфику военной службы.

Кадр из фильма "Мирный-21" / Фото пресс-службы фильма

Съемки приступили в сентябре 2021 года. Ленту снимали в Киеве и военной части города Васильков Киевской области (Объединенный учебный центр Воздушных Сил). Пока фильм находится на этапе постпродакшена.

Актерский состав

В фильме "Мирный-21" сыграли:

Андрей Саминин,

Максим Девизоров,

Евгений Ламах,

Роман Ясиновский,

Виктор Жданов,

Алексей Тритенко,

Мария Штофа,

Лорена Колибабчук,

Павел Ли и другие.



Павел Ли в фильме "Мирный-21" / Фото из инстаграма актера

Украинского актера кино и дубляжа Павла Ли убили россияне 6 марта под Ирпенем, на 11-й день войны. Ему было всего 33 года.