И это еще не все: 24 мировые знаменитости, которые искренне поддерживают Украину
На третий год циничной войны многие мировые актеры, режиссеры, сценаристы и продюсеры выразили солидарность с украинским народом. Многие из них также посетили Украину, несмотря на воздушную тревогу и реальную опасность для жизни.
Они имели целью рассказать всему миру правду о военных преступлениях России и геноциде украинцев. Многие знаменитости отреагировали на циничный обстрел детской больницы "Охматдет", который произошел 8 июля. В материале Кино 24 узнаете, кто вошел в этот список.
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Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч неоднократно выражал поддержку украинскому народу. Он активно приобщается к благотворительным инициативам, направленных на помощь Украине в ее борьбе с агрессией.
Одним из примеров такой поддержки стало участие Камбербэтча вместе с актером Джудом Лоу в благотворительном ужине, который состоялся в Великобритании. Во время этого мероприятия удалось собрать 4 миллиона гривен. Собранные средства были направлены на приобретение автомобилей скорой помощи для украинских медиков, которые работают в сложных условиях войны.
Джейми Ли Кертис
Американская актриса и писательница Джейми Ли Кертис уже ранее выражала поддержку Украине, в частности на церемонии награждения премии Оскар-2022, но после недавних обстрелов в Украине она выступила с еще одним острым обращением. Особенно актрису возмутило террористическое нападение, которое россияне совершили 8 июля, и ее возмущение действиями России стало еще более выразительным.
Джейми Ли Кертис выразила свою поддержку украинскому народу в их борьбе за свободу и независимость. Особенно впечатление на нее произвели кадры из детской больницы "Охматдет", которую обстреляли оккупанты.
Шон Пенн
Сэм Пенн находился в Украине, когда Россия вторглась в наше государство и начала полномасштабную войну. В то время он уже занимался съемками документального фильма. Ранее, в ноябре, он также имел возможность общаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня защищают украинские земли.
24 февраля режиссер покинул Украину, но позже снова вернулся, чтобы продолжить свою работу над документальным проектом и прилагать усилия в свете нынешней ситуации в стране.
Среди актеров, которые также проявили четкую позицию относительно войны в Украине:
- Алисса Милано
- Джессика Честейн
- Барбара Стрейзанд,
- Мила Кунис с Эштоном Кутчером,
- Ален Делон,
- Тильда Суинтон,
- Патрисия Веласкес,
- Хью Бонневилль,
- Катрин Денев,
- Ричард Гир,
- Мики Рурк,
- Кейт Бланшетт,
- Дженнифер Энистон,
- Кэтрин Винник,
- Джон Сина,
- Тильда Суинтон,
- Шэрон Стоун,
- Арнольд Шварценеггер,
- Пэрис Хилтон,
- афганский кинорежиссер Сахра Карими и другие.
Эти актеры активно привлекают внимание глобальной общественности к событиям в Украине, прилагая немало усилий, чтобы мир слышал и помнил об украинском народе. Они выступают с обращениями, участвуют в благотворительных мероприятиях, публикуют информацию в социальных сетях и медиа, чтобы поддержать Украину и осудить российскую агрессию. Их действия направлены на международное осуждение военных преступлений России.