В материале 24 Канала читайте о мировых актерах, имеющих русское гражданство. Среди них: американец Стивен Сигал, француз Жерар Депардье, уругвайская актриса Наталья Орейро, американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава.

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Стивен Сигал

Стивен Сигал – американский актер, режиссер, писатель, продюсер, певец. Первую свою роль получил в 1988 году в ленте Над законом, где сыграл персонажа Нико Тоскани. Фильмография Стивена Сигала насчитывает много работ как в роли актера, так и продюсера и сценариста. Среди фильмов такие: "Вопреки смерти", "Во имя справедливости", "В осаде", "Хранитель", "Отпущение грехов" и другие.

Несмотря на свои американские корни, голливудский актер является одной из мировых звезд, кто поддерживает путинский режим. Более того, в 2016 году он получил российское гражданство. Актер поддержал политику Путина, касающуюся аннексии Крыма и российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Свои пророссийские взгляды Сигал не скрывает. По данным FoxNews, в июне 2021 года стал участником кремлевской политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду".



Актер продолжает строить бизнес на территории страны-агрессора и покупать имения. Со всем тем он продолжает быть также гражданином США и имеет право возвращаться домой.

Однако в Украину въезд для российского поклонника запрещен. В СБУ отметили, что решение о запрете въезда в Украину принимается тогда, когда достаточно информации, полученной в установленном законом порядке.

Жерар Депардье

Француз Жерар Депардье – один из самых кассовых актеров в истории кино Франции. Начиная с 1967 года можно насчитывать около 250 лент, в которых актер принял участие. Больше, почти в каждой – главная роль. Благодаря своему внешнему своеобразию Жерар Депардье может похвастаться немалым количеством ролей важных исторических фигур или вымышленных персонажей: Обеликс, Иосиф Сталин, Оноре де Бальзак, Александр Дюма, Огюст Роден, Христофор Колумб и другие.



Жерар Депардье / The Jakarta Post

Однако, несмотря на свой актерский профессионализм, гражданская позиция Жерара Депардье остается нечеткой. Протестуя против повышения налогов для богатых людей Франции, он решает сменить гражданство и в 2013 году получает российский паспорт. И с момента получения гражданства всячески восхваляет президента Путина, "великую Россию" и их "великую демократию".

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Относительно позиции с начала полномасштабного вторжения на территории Украины Жерар Депардье выступил против войны и перечислил финансовую помощь украинцам. Впрочем, актер осудил только президента Путина, но продолжает верить в так называемых "хороших россиян", которые якобы не виноваты в действиях своей власти. Итак, не стало удивлением то, что во французском издании Augsburger Allgemeine он продолжил признаваться в любви России и забыл о русско-украинской войне.

Для меня ничего не изменилось. Я все-таки россиянин. Я люблю русскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему, никто не может сказать об этом ничего разумного! Никто!,

– сказал Жерар Депардье в интервью.

Впрочем, в отличие от приезжающего в Россию Стивена Сигала, строящего там поместья и бизнесы, Жерар Депардье проживает в Дубае и Стамбуле и обожает страну-агрессора лишь словами, за тысячи километров от нее.

Наталья Орейро

Наталью Орейро знают как актрису сериалов "Дикий ангел", "Богатые и знаменитые". У женщины есть уругвайские корни. Наталья с детства занималась актерством, однако известна также как певица, дизайнер и модель.

Однако в России она очень прославилась именно как певица. Исполнительница имела тур по городам России, под названием "Наша Наташа", чем ясно дала понять, что страна-агрессор – родное для ее души место. "Я чувствую себя россиянкой. Мне нравится климат, еда, люди. Меня здесь любят. Это страна, которая много страдала, но сумела вырваться вперед. Я люблю русскую историю во всех сферах", – говорила певица. И уже в 2021 году Наталья Орейро получила свой желанный российский паспорт.

В начале полномасштабной войны, 28 февраля 2022 года в своем Instagram она опубликовала изображение, на котором был призыв к миру, а 1 марта 2022 года "NO A LA GUERRA НЕТ ВОЙНЕ".

А уже через несколько дней продолжила, как обычно, выставлять свои публикации, дублируя с уругвайского языка на русский. Так что большую войну в Украине Наталья Орейро не осудила.

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Кэри-Хироюки Тагава

Кэри-Хироюки Тагава – американский актер японского происхождения, которого большинство зрителей помнят, пожалуй, из фильма "Хатико: Верный друг". В своей актерской карьере он дебютировал в массовке фильма "Большой переполох в малом Китае" (1986). При жизни актер снялся более чем в 50 фильмах, самые известные из которых – "Смертельная битва", "Перл-Харбор", "Планета обезьян", "Мемуары гейши", "Бойцы" и "Опасный".

Кэри-Хироюки Тагава / Фото из фейсбука актера

Кэри-Хироюки Тагава стал тем всемирно известным актером, принявшим православную веру. На это большое влияние оказал российский актер Иван Охлобыстин. Решение о православной вере Тагава принял после участия в съемках российского фильма "Иерей-сан" Егора Баранова. Вслед за этим решением появилось еще одно: "Я собираюсь принять российское гражданство", – сообщил актер на пресс-конференции.

Известно, что Кэри-Хироюки живет в двух странах. Из-за необычного для себя климата России, зимой актер живет в Америке.

Автор: Ольга Паньков