24 Канал расскажет о российских актерах, поддерживающих кремлевского диктатора. Раньше мы писали об украинских актерах, которые строили карьеру в России, но впоследствии вернулись домой.

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Российские актеры тоже часто приезжали в Украину до 24 февраля 2022 года. Здесь они снимались в фильмах и находили друзей, которых потом предали, поддержав путинский режим.

6 российских актеров, поддержавших Путина

Татьяна Кравченко

Актриса, сыгравшая "Валюху" в сериале "Сваты", заявила, что поддерживает диктатора Владимира Путина. В комментариях росСМИ она говорила, что не понимает россиян, не поддерживающих войну.

Пропутинская актриса даже уверяла, что уехала бы на фронт помогать раненым оккупантам, чтобы они продолжали геноцид украинского народа.



Татьяна Кравченко / Скриншот с видео

Олеся Железняк

Еще одна российская актриса, которую зрители знают по роли Ларисы Буханкиной в сериале "Сваты", также поддержала Путина. Железняк вообще удивилась, что украинцы не считают Россию "спасительницей", а называют страной-оккупантом.

А полгода назад актриса совершенно потеряла здравый смысл. Она заявила, что Владимир Зеленский хочет убить ее детей.



Олеся Железняк / Скриншот с видео

Дмитрий Дюжев

Российский актер-путинист, звезда сериала "Бригада", давно поддерживает геноцид украинского народа.

Недавно он даже приезжал в оккупированный Донбасс. Затем Дюжев делился впечатлениями от общения с местными жителями, якобы "любящими свою родину Россию".



Дмитрий Дюжев / Фото из соцсетей

Иван Охлобыстин

Российский актер, звезда сериала "Интерны" тоже давно поддерживает путинский режим и войну против Украины. Еще в 2018 году он называл украинцев "детями сатаны" и "изменниками".

А в начале полномасштабной войны путинист заявлял, что пойдет воевать и убивать. Отметим, что Ивана Охлобыстина в 2015 году включили в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.



Иван Охлобыстин / Фото из соцсетей

Антон Батырев

Российский актер часто снимался в украинских фильмах и сериалах. Он даже задумывался о гражданстве Украины, но после 24 февраля Батырев вернулся в Россию.

После этого актер заявил, что ему не стыдно быть россиянином, а к своему сообщению прикрепил картинку с российской Z-символикой.



Антон Батырев / Фото из соцсетей

Прохор Дубравин

Российский актер когда-то тоже зарабатывал на Украине, однако после вторжения он поддержал агрессию России и армию оккупантов.

В своих соцсетях Дубравин поздравлял россиян с днем победы. А над украинцами он теперь насмехается.



Прохор Дубравин / Фото из соцсетей