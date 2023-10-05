24 Канал розповість про російських акторів, які підтримують кремлівського диктатора. Раніше ми писали про українських акторів, які будували кар'єру в Росії, але згодом повернулися додому.
Цікаво Для тих, хто любить азарт і пригоди: 4 фільми, в яких показали реальні казино
Російські актори теж часто приїжджали до України до 24 лютого 2022 року. Тут вони знімалися у фільмах та знаходили друзів, яких потім зрадили, підтримавши путінський режим.
6 російських акторів, які підтримали Путіна
Тетяна Кравченко
Акторка, яка зіграла "Валюху" в серіалі "Свати", заявила, що підтримує диктатора Володимира Путіна. У коментарях росЗМІ вона казала, що не розуміє росіян, які не підтримують війну.
Пропутінська актриса навіть запевняла, що поїхала б на фронт допомагати пораненим окупантам, щоб вони продовжували геноцид українського народу.
Тетяна Кравченко / Скриншот з відео
Олеся Железняк
Ще одна російська актриса, яку глядачі знають за роллю Лариси Буханкіної в серіалі "Свати", також підтримала Путіна. Железняк взагалі здивувалася, що українці не вважають Росію "рятівницею", а називають країною-окупантом.
А півроку тому акторка абсолютно втратила здоровий глузд. Вона заявила, що Володимир Зеленський хоче вбити її дітей.
Олеся Железняк / Скриншот з відео
Дмитро Дюжев
Російський актор-путініст, зірка серіалу "Бригада" давно підтримує геноцид українського народу.
Нещодавно він навіть приїжджав до окупованого Донбасу. Потім Дюжев ділився враженнями від спілкування з місцевими мешканцями, які нібито "люблять свою батьківщину Росію".
Дмитро Дюжев / Фото з соцмереж
Іван Охлобистін
Російський актор, зірка серіалу "Інтерни" теж давно підтримує путінський режим і війну проти України. Ще у 2018 році він називав українців "дітьми сатани" і "зрадниками".
А на початку повномасштабної війни путініст заявляв, що піде воювати і вбивати. Зазначимо, що Івана Охлобистіна у 2015 році включили до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України.
Іван Охлобистін / Фото з соцмереж
Антон Батирєв
Російський актор раніше часто знімався в українських фільмах та серіалах. Він навіть задумувався про громадянство України, але після 24 лютого Батирєв повернувся до Росії.
Після цього актор заявив, що йому не соромно бути росіянином, а до свого повідомлення прикріпив картинку з російською Z-символікою.
Антон Батирєв / Фото з соцмереж
Прохор Дубравін
Російський актор колись теж заробляв в Україні, проте після вторгнення він підтримав агресію Росії та армію окупантів.
У своїх соцмережах Дубравін вітав росіян з днем перемоги. А над українцями він тепер насміхається.
Прохор Дубравін / Фото з соцмереж