24 Канал розповість про російських акторів, які підтримують кремлівського диктатора. Раніше ми писали про українських акторів, які будували кар'єру в Росії, але згодом повернулися додому.

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Російські актори теж часто приїжджали до України до 24 лютого 2022 року. Тут вони знімалися у фільмах та знаходили друзів, яких потім зрадили, підтримавши путінський режим.

6 російських акторів, які підтримали Путіна

Тетяна Кравченко

Акторка, яка зіграла "Валюху" в серіалі "Свати", заявила, що підтримує диктатора Володимира Путіна. У коментарях росЗМІ вона казала, що не розуміє росіян, які не підтримують війну.

Пропутінська актриса навіть запевняла, що поїхала б на фронт допомагати пораненим окупантам, щоб вони продовжували геноцид українського народу.



Тетяна Кравченко / Скриншот з відео

Олеся Железняк

Ще одна російська актриса, яку глядачі знають за роллю Лариси Буханкіної в серіалі "Свати", також підтримала Путіна. Железняк взагалі здивувалася, що українці не вважають Росію "рятівницею", а називають країною-окупантом.

А півроку тому акторка абсолютно втратила здоровий глузд. Вона заявила, що Володимир Зеленський хоче вбити її дітей.



Олеся Железняк / Скриншот з відео

Дмитро Дюжев

Російський актор-путініст, зірка серіалу "Бригада" давно підтримує геноцид українського народу.

Нещодавно він навіть приїжджав до окупованого Донбасу. Потім Дюжев ділився враженнями від спілкування з місцевими мешканцями, які нібито "люблять свою батьківщину Росію".



Дмитро Дюжев / Фото з соцмереж

Іван Охлобистін

Російський актор, зірка серіалу "Інтерни" теж давно підтримує путінський режим і війну проти України. Ще у 2018 році він називав українців "дітьми сатани" і "зрадниками".

А на початку повномасштабної війни путініст заявляв, що піде воювати і вбивати. Зазначимо, що Івана Охлобистіна у 2015 році включили до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України.



Іван Охлобистін / Фото з соцмереж

Антон Батирєв

Російський актор раніше часто знімався в українських фільмах та серіалах. Він навіть задумувався про громадянство України, але після 24 лютого Батирєв повернувся до Росії.

Після цього актор заявив, що йому не соромно бути росіянином, а до свого повідомлення прикріпив картинку з російською Z-символікою.



Антон Батирєв / Фото з соцмереж

Прохор Дубравін

Російський актор колись теж заробляв в Україні, проте після вторгнення він підтримав агресію Росії та армію окупантів.

У своїх соцмережах Дубравін вітав росіян з днем перемоги. А над українцями він тепер насміхається.



Прохор Дубравін / Фото з соцмереж