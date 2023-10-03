Так, 24 Канал зібрав інформацію про 5 популярних акторів, які знімалися в Росії або для російських серіалів, проте зараз підтримують Україну. Про Юрія Дяка, Мілу Сивацьку, Влада Нікітіна та інших – читайте далі.

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Юрій Дяк

Попри те, що актор здебільшого грає в театрі й не так часто знімається, все одно багато глядачі вважають його російським актором. Зокрема через те, що він зіграв головну роль в документальному фільмі "Архімед. Повелитель чисел".

Втім, Юрій займає чітку проукраїнську позицію й навіть має звання Заслуженого артиста України. Його він отримав у 2018 році. До того ж у фільмографії актора є й успішні українські проєкти. Наприклад, у 2020 році він зіграв сільського хлопця Івана у серіалі "Козаки. Абсолютно брехливі історія". Також чоловік брав участь в іронічному серіалі "Морська поліція. Чорноморськ".



Юрій Дяк / Фото з TET

Катерина Кузнєцова

Катерина відзначила свій дебют в кіно, зігравши роль спортсменки в російському серіалі "Повернення Мухтара-2". Водночас широке визнання вона здобула завдяки зйомкам у стрічках "Кухня", "Родком", "Знахар", "Хто ти", "Скажене весілля 2". Серед них російськими є "Кухня" та "Родком".

Акторка поділилася, що здебільшого на знімальному майданчику в Україні віддавали перевагу росіянам. Їм не тільки пропонували кращі ролі, вони також отримували вищі гонорари. Зрештою це у 2011 році стало каталізатором для переїзду Кузнєцової до Росії. Там вона прожила 13 років.

Зараз Катерині соромно, що не прийняла рішення покинути країну-агресорку ще у 2014 році. Вона казала, що не розуміла, наскільки це серйозно та якими будуть наслідки.

Водночас з початком повномасштабного вторгнення акторка заявила про свої наміри продати майно та розірвати зв'язки з Росією.



Катерина Кузнєцова / Фото з інстаграму акторки

Любава Грешнова

Актриса у 2012 році переїхала до Москви, де активно розвивала кар'єру. Любава здобула популярність завдяки видатним ролям у кількох фільмах, які отримали високу оцінку від глядачів. Деякі з її відомих робіт включають "Маршрут милосердя", "Сусіди", "Любов і трошки перцю", "Вогні великого міста", "За законом", "Диво", "Час гріхів", "Будинок для двох", "Колишня" тощо.

Любава зазначила, що все українське кіновиробництво за останні 10 років – і після 2014 року, і до 23 лютого 2022 – було сумісне з російським. Тож вона вважає, що стала заручницею обставин. Втім, акторка повідомила, це для неї це була тільки робота: "Я ніяк не ставилася до Росії, і коли почалася війна, звісно, ніяких питань, якихось рефлексій стосовно того, щоб там за чимось сумувати, чи ще щось – не було. Я абсолютно спокійно закрила для себе це питання навіки. Стати персоною нон грата не боялася. Це навіть честь для мене. Бути забороненим в Росії зараз – це круто".

Сьогодні Любава волонтерить, гастролює Україною та світом зі своїми виставами. Так, 10 жовтня запланована подія в Миргороді.



Любава Грешнова / Фото з інстаграму акторки

Влад Нікітюк

Актор знімався в багатьох популярних серіалах, включно зі стрічками, створеними відомими російськими режисерами. Так, актор вдало зіграв свої ролі в "Мажорі", у серіалі "Се ля ві" та "Беззахисне серце". Це спонукало багатьох глядачів вважати, що Влад є російським актором. Проте він підтримує Україну та українців і розповідав, що завжди розумів, якими росіяни є насправді, тому друзів серед них у нього ніколи не було. Також у своїх інтерв'ю він наголошував, що поки триває повномасштабна війна, для нього не існує ніяких - "хороших" чи "поганих" - росіян.



Влад Нікітюк / Фото з інстаграму актора

Міла Сивацька

Знаменитість впродовж трьох з половиною роки жила в Росії. Там вона знімалася в комедійному серіалі "Гранд" та серії фільмів "Останній богатир". Відомо, що у 2017 році президент країни-агресорки Володимир Путін навіть переглянув стрічку "Останній богатир" і прокоментував її, що на той момент для акторки це було почесним і престижним.

Зараз Міла Сивацька визнає свої помилки й жалкує про роботу у Росії, але не соромиться її. У своєму інтерв'ю на ютуб-каналі Аліни Доротюк акторка розповіла, що вона була несвідомою і думала лише про свою кар'єру, але після повномасштабного вторгнення в Україну переосмислила своє життя.



Міла Сивацька / Фото з інстаграму актриси