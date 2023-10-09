У матеріалі 24 Каналу читайте про світових акторів, які мають російське громадянство. Серед них: американець Стівен Сігал, француз Жерар Депардьє, уругвайська акторка Наталія Орейро, американський актор японського походження Кері-Хіроюкі Тагава.

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Стівен Сігал

Стівен Сігал – американський актор, режисер, письменник, продюсер, співак. Першу свою роль отримав у 1988 році у стрічці "Над законом", де зіграв персонажа Ніко Тоскані. Фільмографія Стівена Сігала налічує багато робіт як у ролі актора, так і продюсера та сценариста. Серед фільмів такі: "Усупереч смерті", "В ім’я справедливості", "В облозі", "Охоронець", "Відпущення гріхів" та інші.

Попри своє американське коріння, голлівудський актор є одним з тих світових зірок, хто підтримує путінський режим. Щобільше, у 2016 році він отримав російське громадянство. Актор підтримав політику Путіна, яка стосувалась анексії Криму та російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Свої проросійські погляди Сігал не приховує. За даними FoxNews, у червні 2021 року став учасником кремлівської політичної партії "Справедлива Росія – Патріоти – За правду".



Актор продовжує будувати бізнес на території країни-агресора та купляти маєтки. З усім тим, він продовжує бути також громадянином США та має право повертатися додому.

Однак, в Україну в’їзд для російського прихильника заборонено. У СБУ наголосили, що рішення про заборону в'їзду в Україну приймається тоді, коли є достатньо інформації, отриманої в установленому законом порядку.

Жерар Депардьє

Француз Жерар Депардьє – один із найкасовіших акторів в історії кіно Франції. Починаючи з 1967 року, можна налічувати близько 250 стрічок, у яких актор взяв участь. Щобільше, майже у кожній – головна роль. Завдяки своїй зовнішній своєрідності, Жерар Депардьє може похвалитись чималою кількістю ролей важливих історичних постатей або вигаданих персонажів: Обелікс, Йосип Сталін, Оноре де Бальзак, Александр Дюма, Огюст Роден, Христофор Колумб та інші.



Жерар Депардьє / The Jakarta Post

Однак, попри свою акторську професійність, громадянська позиція Жерара Депардьє залишається нечіткою. Протестуючи проти підвищення податків для багатих людей Франції, він вирішує змінити громадянство та у 2013 році отримує російський паспорт. І з моменту отримання громадянства усіляко вихваляє президента Путіна, "велику Росію" та їхню "велику демократію".

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Щодо позиції з початку повномасштабного вторгнення на території України, Жерар Депардьє виступив проти війни та перерахував фінансову допомогу українцям. Втім, актор засудив лише президента Путіна, натомість продовжує вірити у так званих "хороших росіян", які нібито не винні у діях своєї влади. Тож, не стало здивуванням те, що у французькому виданні Augsburger Allgemeine він продовжив зізнаватись у коханні Росії та забув про російсько-українську війну.

Для мене нічого не змінилося. Я все-таки росіянин. Я люблю російську культуру. Коли я люблю країну, це завжди через її культуру. Але я вважаю за краще уникати розмов на цю тему, ніхто не може сказати про це нічого розумного! Ніхто!,

– сказав Жерар Депардьє в інтерв'ю.

А втім, на відміну від Стівена Сігала, який приїжджає в Росію та будує там маєтки й бізнеси, Жерар Депардьє проживає у Дубаї та Стамбулі й обожнює країну-агресора лише словами, за тисячі кілометрів від неї.

Наталія Орейро

Наталію Орейро знають як акторку серіалів "Дикий янгол", "Багаті і знамениті". Жінка має уругвайське коріння. Наталія з дитинства займалась акторством, однак, відома також як співачка, дизайнерка та модель.

Однак в Росії вона неабияк прославилась саме як співачка. Виконавиця мала тур містами Росії, під назвою "Наша Наташа", чим ясно дала зрозуміти, що країна-агресор – рідне для її душі місце. "Я відчуваю себе росіянкою. Мені подобається клімат, їжа, люди. Мене тут люблять. Це країна, яка багато страждала, але зуміла вирватися вперед. Я люблю російську історію у всіх сферах", – говорила співачка. І вже 2021 року Наталія Орейро отримала свій омріяний російський паспорт.

На початку повномасштабної війни, 28 лютого 2022 року у своєму Instagram вона опублікувала зображення, на якому був заклик до миру, а 1 березня 2022 року "NO A LA GUERRA НЕТ ВОЙНЕ".

А вже через декілька днів продовжила, як звично, виставляти свої публікації, дублюючи з уругвайської мови на російську. Тож велику війну в Україні Наталія Орейро не засудила.

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Кері-Хіроюкі Тагава

Кері-Хіроюкі Тагава – американський актор японського походження, якого більшість глядачів пам’ятають, мабуть, з фільму "Хатіко: Вірний друг". У своїй акторській кар’єрі він дебютував у масовці фільму "Великий переполох у малому Китаї" (1986 рік). За життя актор знявся більш ніж в 50 фільмах, найвідоміші з яких – "Смертельна битва", "Перл-Харбор", "Планета мавп", "Мемуари гейші", "Бійці" і "Небезпечний".

Кері-Хіроюкі Тагава / Фото з фейсбуку актора

Кері-Хіроюкі Тагава став тим всесвітньо відомим актором, який прийняв православну віру. На це неабиякий вплив мав російський актор Іван Охлобистін. Рішення про православну віру Тагава прийняв після участі у зйомках російського фільму "Ієрей-сан" Єгора Баранова. Слідом за цим рішенням, з’явилось ще одне: "Я збираюся прийняти російське громадянство", – повідомив актор на пресконференції.

Відомо, що Кері-Хіроюкі живе на дві країни. Через незвичний для себе клімат Росії, взимку актор мешкає в Америці.

Авторка: Оля Паньків