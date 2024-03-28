В материале Кино 24 читайте о мировых актерах, которые решили стать на сторону России до и во время полномасштабной войны. Это режиссер Стивен Сигал, певица Наталья Орейро и актер Жерар Депардье.

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Стивен Сигал

Американский актер, писатель и режиссер получил свою первую роль в 1988 году в фильме "Над законом". Он работал над многими лентами как актер, продюсер и сценарист. Также достиг успеха в спорте и музыке.



Стивен Сигал / Фото из инстаграма Стивена Сигала

Однако политические убеждения Стивена Сигала перечеркивают его достижения. Ведь он активно поддерживает политику Путина и благодаря этому в 2016 году получил российское гражданство. В 2021 он вступил в одну из кремлевских политических партий.

Мнение Сигала не изменилось после 24 февраля 2022 года. Более того, он даже присоединился к распространению пропаганды, выразив желание снять документальный (и, очевидно, манипулятивный) фильм в Оленевском СИЗО, где убили украинских военнопленных.

Наталья Орейро

Уругвайскую и аргентинскую актрису знают за роли в сериалах "Дикий ангел", "Богатые и знаменитые". В Аргентине из-за удачного изображения женских героинь ее называли "королевой теленовелл". Кроме актерской деятельности, Наталья Орейро также является певицей.



Наталья Орейро / Фото из инстаграма Натальи Орейро

В 2014 году Орейро поехала в турне по Восточной Европе с туром "Наша Наташа" и выступила в 19 российских городах. Ее концерт в Олимпийском в Москве собрал более 60 тысяч человек и побил рекорд.

Я чувствую себя россиянкой. Мне нравится климат, еда, люди. Меня здесь любят. Это страна, которая много страдала, но сумела вырваться вперед. Я люблю русскую историю во всех сферах,

– говорила Наталья Орейро, получив заветный паспорт в 2021 году.

В первые дни полномасштабной войны Орейро выложила лаконичные сообщения, в которых призвала к миру. Однако сейчас замалчивает все события.

Жерар Депардье

Французский актер снялся в более 250 фильмах, где почти везде имел главную роль. Известен как характерный актер, ведь играл многих исторических фигур.



Жерар Депардье / Фото Getty Images

Жерар Депардье часто приезжал в Украину и Россию, посещал Беларусь. В 2013 году он получил российское гражданство и заявил, что больше не считает себя французским актером. С 2014 года у Депардье не было однозначной позиции: то он называл Украину частью России, то говорил "Слава Украине" на вопрос о том, изменилась ли его позиция в отношении Путина.

Во время полномасштабной войны Жерар Депардье осудил Путина за "безумные поступки", но оправдал россиян. Впоследствии лицемерно призвал прекратить боевые действия и проводить переговоры. Но уже через год он заявил, что его любовь к России из-за войны не уменьшилась.

Для меня ничего не изменилось. Я все-таки россиянин. Я люблю русскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему, никто не может сказать об этом ничего разумного!

– говорил актер.

Впрочем Жерар Депардье любит Россию на расстоянии, потому что живет в Дубае и Стамбуле, а свой продюсерский центр в Москве прикрыл.