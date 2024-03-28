У матеріалі Кіно 24 читайте про світових акторів, які вирішили стати на бік Росії до та під час повномасштабної війни. Це режисер Стівен Сігал, співачка Наталія Орейро та актор Жерар Депардьє.

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Стівен Сігал

Американський актор, письменник і режисер отримав свою першу роль у 1988 році у фільмі "Над законом". Він працював над багатьма стрічками як актор, продюсер та сценарист. Також досягнув успіху в спорті та музиці.



Стівен Сігал / Фото з інстаграму Стівена Сігала

Однак політичні переконання Стівена Сігала перекреслюють його здобутки. Адже він активно підтримує політику Путіна і завдяки цьому у 2016 році отримав російське громадянство. У 2021 він вступив до однієї з кремлівських політичних партій.

Думка Сігала не змінилась після 24 лютого 2022 року. Ба більше, він навіть долучився до поширення пропаганди, висловивши бажання зняти документальний (та, очевидно, маніпулятивний) фільм в Оленівському СІЗО, де вбили українських військовополонених.

Наталія Орейро

Уругвайську та аргентинську акторку знають за ролі в серіалах "Дикий янгол", "Багаті і знамениті". В Аргентині через вдале зображення жіночих героїнь її називали "королевою теленовел". Окрім акторської діяльності, Наталія Орейро є також співачкою.



Наталія Орейро / Фото з інстаграму Наталії Орейро

У 2014 році Орейро поїхала в турне Східною Європою з туром "Наша Наташа" і виступила в 19 російських містах. Її концерт в Олімпійському в Москві зібрав понад 60 тисяч осіб та побив рекорд.

Я відчуваю себе росіянкою. Мені подобається клімат, їжа, люди. Мене тут люблять. Це країна, яка багато страждала, але зуміла вирватися вперед. Я люблю російську історію у всіх сферах,

– казала Наталія Орейро, отримавши омріяний паспорт у 2021 році.

У перші дні повномасштабної війни Орейро виклала лаконічні дописи, в яких закликала до миру. Однак зараз замовчує всі події.

Жерар Депардьє

Французький актор знявся у понад 250 фільмах, де майже всюди мав головну роль. Відомий як характерний актор, адже грав багатьох історичних постатей.



Жерар Депардьє / Фото Getty Images

Жерар Депардьє часто приїздив до України та Росії, відвідував Білорусь. У 2013 році він отримав російське громадянство і заявив, що більше не вважає себе французьким актором. З 2014 року у Депардьє не було однозначної позиції: то він називав Україну частиною Росії, то казав "Слава Україні" на запитання щодо того, чи змінилась його позиція щодо Путіна.

Під час повномасштабної війни Жерар Депардьє засудив Путіна за "божевільні вчинки", але виправдав росіян. Згодом лицемірно закликав припинити бойові дії та проводити переговори. Та вже через рік він заявив, що його любов до Росії через війну не зменшилась.

Для мене нічого не змінилося. Я все-таки росіянин. Я люблю російську культуру. Коли я люблю країну, це завжди через її культуру. Але я вважаю за краще уникати розмов на цю тему, ніхто не може сказати про це нічого розумного!

– казав актор.

Утім Жерар Депардьє любить Росію на відстані, бо живе в Дубаї та Стамбулі, а свій продюсерський центр у Москві прикрив.