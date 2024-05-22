Целью Миши Коллинза, который уже не впервые за время большой войны приехал в Украину, является собрать 450 000 долларов. Эта машина позволит украинским саперам разминировать земли и транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации.
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Миша Коллинз анонсировал сбор средств для разминирования Украины
Актер снялся в видеоролике, который воспроизводит сцену из сериала "Сверхъестественное", где он одет как его персонаж ангел Кастиэль.
Цель Миши – приобрести для саперов многофункциональную пиротехническую машину. Благодаря ей они смогут разминировать земли, а также транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации. Машина бронированная и легко передвигается по бездорожью. Для этого нужно собрать 450 000 долларов,
– отмечают в UNITED24.
По информации UNITED24, амбассадором которой является Коллинз, среди всех, кто присоединится к сбору средств и сделает взнос, будут разыграны тренч и пять галстуков – элементы стиля Кастиэля с автографом актера.
Миша Коллинз поддерживает Украину: подробности
- Существует предположение, что Миша Коллинз имеет украинские корни. Его настоящее имя – Дмитри Типпенс Крашник.
- 21 мая Коллинз снова посетил Украину, ровно через год после своего первого визита на родину предков от начала полномасштабной войны.
- Актер изучал украинскую политику и историю в колледже и неоднократно посещал Украину.
- Он активно поддерживает страну с начала полномасштабного российского вторжения.
- Он присоединился к тем мировым звездам, которые решительно осудили российскую агрессию и продолжают информировать мир о войне в Украине.