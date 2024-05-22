Целью Миши Коллинза, который уже не впервые за время большой войны приехал в Украину, является собрать 450 000 долларов. Эта машина позволит украинским саперам разминировать земли и транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации.

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Миша Коллинз анонсировал сбор средств для разминирования Украины

Актер снялся в видеоролике, который воспроизводит сцену из сериала "Сверхъестественное", где он одет как его персонаж ангел Кастиэль.

Цель Миши – приобрести для саперов многофункциональную пиротехническую машину. Благодаря ей они смогут разминировать земли, а также транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их ликвидации. Машина бронированная и легко передвигается по бездорожью. Для этого нужно собрать 450 000 долларов,

– отмечают в UNITED24.

По информации UNITED24, амбассадором которой является Коллинз, среди всех, кто присоединится к сбору средств и сделает взнос, будут разыграны тренч и пять галстуков – элементы стиля Кастиэля с автографом актера.

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