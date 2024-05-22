Метою Міші Коллінза, який вже не вперше за час великої війни приїхав в Україну, є зібрати 450 000 доларів. Ця машина дозволить українським саперам розміновувати землі та транспортувати вибухонебезпечні предмети та речовини до місця їх ліквідації.

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Міша Коллінз анонсував збір коштів для розмінування України

Актор знявся у відеоролику, який відтворює сцену з серіалу "Надприродне", де він одягнений як його персонаж ангел Кастіель.

Ціль Міші – придбати для саперів багатофункціональну піротехнічну машину. Завдяки їй вони зможуть розміновувати землі, а також транспортувати вибухонебезпечні предмети та речовини до місця їх ліквідації. Машина броньована та легко пересувається бездоріжжям. Для цього потрібно зібрати 450 000 доларів,

– зазначають в UNITED24.

За інформацією UNITED24, амбасадором якої є Коллінз, серед усіх, хто долучиться до збору коштів і зробить внесок, будуть розіграні тренч і п'ять краваток – елементи стилю Кастіеля з автографом актора.

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