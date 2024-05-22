Метою Міші Коллінза, який вже не вперше за час великої війни приїхав в Україну, є зібрати 450 000 доларів. Ця машина дозволить українським саперам розміновувати землі та транспортувати вибухонебезпечні предмети та речовини до місця їх ліквідації.
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Міша Коллінз анонсував збір коштів для розмінування України
Актор знявся у відеоролику, який відтворює сцену з серіалу "Надприродне", де він одягнений як його персонаж ангел Кастіель.
Ціль Міші – придбати для саперів багатофункціональну піротехнічну машину. Завдяки їй вони зможуть розміновувати землі, а також транспортувати вибухонебезпечні предмети та речовини до місця їх ліквідації. Машина броньована та легко пересувається бездоріжжям. Для цього потрібно зібрати 450 000 доларів,
– зазначають в UNITED24.
За інформацією UNITED24, амбасадором якої є Коллінз, серед усіх, хто долучиться до збору коштів і зробить внесок, будуть розіграні тренч і п'ять краваток – елементи стилю Кастіеля з автографом актора.
Міша Коллінз підтримує Україну: подробиці
- Існує припущення, що Міша Коллінз має українське коріння. Його справжнє ім'я – Дмітрі Тіппенс Крашнік.
- 21 травня Коллінз знову відвідав Україну, рівно через рік після свого першого візиту на батьківщину предків від початку повномасштабної війни.
- Актор вивчав українську політику та історію в коледжі й неодноразово відвідував Україну.
- Він активно підтримує країну з початку повномасштабного російського вторгнення.
- Він приєднався до тих світових зірок, які рішуче засудили російську агресію та продовжують інформувати світ про війну в Україні.