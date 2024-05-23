Россияне в истерике: звезда "Сверхъестественного" Коллинз побывал у линии фронта на Сумщине

Звезда сериала "Сверхъестественное", американский актер украинского происхождения Миша Коллинз, посетил передовую. В частности, артист вместе с режиссером Дариусом Мардером приехал в Сумскую область и провел там день.

Недавно актер объявил о сборе средств для украинских саперов, которые будут заниматься разминированием территории Украины. Таким образом, во время этой поездки Коллинз имел важную миссию.

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Миша Коллинз посетил Сумскую область

Он вместе с подразделениями ГСЧС посетил территории, где проводится гуманитарное разминирование, и лично наблюдал за работой саперов. Кроме того, звезда Голливуда увидел, как работают водолазы, и познакомился с поисковыми собаками.

Актер наблюдал за действием хорватской техники на дистанционном управлении, посетил единственный в Украине кинологический центр ГСЧС, а также заглянул на руины школы, которую в прошлом августе разрушил Shahed, и оказался под ливнем на местных полях.

Миша Коллинз активно делился своей поездкой в социальных сетях, снова обращая внимание глобального сообщества на войну в Украине и важность оказания помощи украинскому народу.

Россияне отреагировали на гражданскую позицию звезды "Сверхъестественного"

Посты Миши Коллинза не остались незамеченными россиянами. В комментариях началась настоящая волна истерики. Жители страны-агрессора повторяли нарративы российской пропаганды и возмущались, что их любимый актер не поддерживает своих сторонников из России. Сам Коллинз не обращал внимания на эту реакцию. Вместо этого он призвал людей помогать украинскому народу.

Они (украинцы – Кино 24) возвращают эту землю к продуктивному использованию. И я прошу вас поддержать наши усилия по сбору средств на оборудование для разминирования,

– обратился Коллинз к поклонникам.

Миша организовал сбор средств. Всего нужно собрать 450 тысяч долларов. Актер просил каждого внести по 24 доллара. Среди тех, кто сделает взнос, Коллинз разыграет тренч и галстуки со своим автографом – такие же, которые носил его персонаж в сериале.