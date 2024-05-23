Нещодавно актор оголосив про збір коштів для українських саперів, які займатимуться розмінуванням території України. Таким чином, під час цієї поїздки Коллінз мав важливу місію.

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Міша Коллінз відвідав Сумщину

Він разом із підрозділами ДСНС відвідав території, де проводиться гуманітарне розмінування, і особисто спостерігав за роботою саперів. Крім того, зірка Голлівуду побачив, як працюють водолази, і познайомився з пошуковими собаками.

Актор спостерігав за дією хорватської техніки на дистанційному керуванні, відвідав єдиний в Україні кінологічний центр ДСНС, а також зазирнув на руїни школи, яку минулого серпня зруйнував Shahed, і опинився під зливою на місцевих полях.

Міша Коллінз активно ділився своєю поїздкою в соціальних мережах, знову звертаючи увагу глобальної спільноти на війну в Україні та важливість надання допомоги українському народові.

Росіяни відреагували на громадянську позицію зірки "Надприродного"

Дописи Міші Коллінза не залишилися непоміченими росіянами. У коментарях розпочалася справжня хвиля істерики. Мешканці країни-агресора повторювали наративи російської пропаганди та обурювалися, що їхній улюблений актор не підтримує своїх прихильників із Росії. Сам Коллінз не звертав уваги на цю реакцію. Натомість він закликав людей допомагати українському народові.

Вони (українці – Кіно 24) повертають цю землю до продуктивного використання. І я прошу вас підтримати наші зусилля зі збору коштів на обладнання для розмінування,

– звернувся Коллінз до шанувальників.

Міша організував збір коштів. Всього потрібно зібрати 450 тисяч доларів. Актор просив кожного внести по 24 долари. Серед тих, хто зробить внесок, Коллінз розіграє тренч і краватки зі своїм автографом – такі самі, які носив його персонаж у серіалі.