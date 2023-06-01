На днях Миша Коллинз прогулялся по центру Киева, встретился с Владимиром Зеленским и сфотографировался на фоне сгоревшей техники и противотанковых ежей, передает 24 Канал.

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Миша Коллинз сфотографировался в Киеве и нарвался на критику россиян

Фотографиями из Украины актер поделился в инстаграме. Россияне разгневались из-за новой публикации актера и оставив под постом множество абсурдных комментариев: "Сорян, отписка", "Ну он и кринжирует. Продался", "Грустно" и т.д.

"Украину поддерживает весь мир, а Россия так и будет "на болотах", "Россияне еще не поняли? Вас ни один адекватный человек не будет поддерживать. Вот пример, когда человек приехал и увидел все своими глазами. Спасибо, Миша за поддержку! Слава Украине!", – ответили украинцы на недовольные комментарии россиян.

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– прокомментировал свои фото Миша Коллинз.

Миша Коллинз приехал в Киев / Фото с инстаграма актера

Актер также встретился с Владимиром Зеленским. Они обсудили его работу в направлении гуманитарного разминирования, которое возглавил философ Фрэнсис Фукуяма. "Люди дома спрашивают меня: "Что я могу сделать?" Вот кое-что, что мы все можем: пожалуйста, помогите нам расчистить гражданские регионы Украины от мин, чтобы предотвратить тысячи бессмысленных смертей. Эти усилия по разминированию спасут тысячи жизней невинных украинцев." Каждый доллар пойдет на эту работу без административных расходов", – написал он.

Миша Коллинз с Владимиром Зеленским / Фото из инстаграма актера

В рамках визита в Украину Миша Коллинз также посетил Черниговскую область, где ознакомился с работой украинских саперов.