Президент Украины на днях объявил имя нового посла United24. Им стал Мишель Азанавичюс – французский режиссер ("Молодой Годар", "Артист", "Конечный монтаж") и обладатель премии Оскар в 2012 году. Он собирает средства на восстановление Украины после нашей победы.

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Мишель Азанавичюс встретился с Владимиром Зеленским

Сегодня французский режиссер находится в Киеве. Он приехал в Украину, чтобы поддержать украинский народ и своими глазами увидеть масштабы разрушений от российских оккупантов.

Вместе с известной теннисисткой и посольством United24 Элиной Светолиной он посетил Киевскую область, в том числе увидел городскую больницу в Ирпене, на которую ранее перечислил 125 тысяч евро в Фонд Елены Зеленской. "Благодаря усилиям Азанавичюса более 300 украинцев смогут вернуться домой", – написали в телеграмм-канале United24.

Известно, что Элина Свитолина будет собирать средства на восстановление многоквартирного дома в Ирпене, поврежденного во время оккупации.

Благодарю вас за проекты, которые уже были реализованы, и за готовность поддерживать направление "Восстановление Украины". Я знаю, что вы уже многое сделали. Вернуть украинцам жилье — важная и очень нужная миссия,

– отметил Владимир Зеленский.

Мишель Азанавичюс встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским / Фото из телеграмм-канала United24

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Напомним, Мишель Азанавичюс приехал в Украину 7 февраля. Украинцы заметили обладателя Оскара на железнодорожном вокзале в Киеве. Сопровождала знаменитость украинская общественная деятельница, пиарница, маркетологиня, журналистка Ярослава Гресь.

После визита в Киевскую область, он отметил, что в Ирпене и Буче увидел реальную картину происшедших здесь страшных событий. Однако Мишель вдохновился мужеством и стойкостью украинцев.

Я мог посмотреть им в глаза – они излучают мощь и смелость,

– сказал кинорежиссер.

Денежные средства для города Изюм Мишель передал благодаря вкладам неравнодушных людей, которые покупали лоты знаменитостей на его благотворительном аукционе. К примеру, Том Генкс отдал печатную машинку из своей личной коллекции, Катрин Деньов – собственную косметичку, Ален Делон – фотографию из кинофильма "Бассейн", напечатанную на дереве, Натали Портман – несколько редких плакатов со своим автографом. А музыкант Томас Бангальте из группы Daft Punk выставил на аукцион шлем работа по фильму Daft Punk's Electroma.

В общей сложности во время проведения аукциона удалось собрать 250 тысяч евро. Половину средств Азанавичюс отдал инициативе Зеленского United24, а другую – его жене Елене Зеленской в благотворительный фонд. Как подчеркнул Мишель Азанавичюс, Франция и весь мир должны услышать истории об Украине и ее гражданах.