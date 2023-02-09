Президент України днями оголосив ім’я нового амбасадора United24. Ним став Мішель Азанавічус – французький режисер ("Молодий Годар", "Артист", "Кінцевий монтаж") та володар премії Оскар у 2012 році. Він збиратиме кошти на відбудову України після нашої перемоги.

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Мішель Азанавічус зустрівся з Володимиром Зеленським

Сьогодні французький режисер перебуває у Києві. Він приїхав до України, щоб підтримати український народ та на власні очі побачити масштаби руйнувань від російських окупантів.

Разом з відомою тенісисткою та амбасадоркою United24 Еліною Світоліною він відвідав Київську область, зокрема побачив міську лікарню в Ірпені, на яку раніше перерахував 125 тисяч євро у Фундацію Олени Зеленської. "Завдяки зусиллям Азанавічуса понад 300 українців зможуть повернутися додому", – написали в телеграм-каналі United24.

Відомо, що Еліна Світоліна збиратиме кошти на відбудову багатоквартирного будинку в Ірпені, який був пошкоджений під час окупації.

Дякую вам обом за проєкти, які вже були реалізовані, та за готовність підтримувати напрям "Відбудова України". Я знаю, що ви вже багато зробили. Повернути українцям житло — важлива та дуже потрібна місія,

— зазначив Володимир Зеленський.

Мішель Азанавічус зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським / Фото з телеграм-каналу United24

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Нагадаємо, Мішель Азанавічус приїхав до України 7 лютого. Українці помітили володаря Оскара на залізничному вокзалі у Києві. Супроводжувала знаменитість українська громадська діячка, піарниця, маркетологиня, журналістка Ярослава Гресь.

Кошти для міста Ізюм Мішель передав завдяки внескам небайдужих людей, які купували лоти знаменитостей на його благодійному аукціоні. До прикладу, Том Генкс віддав друкарську машинку зі своєї особистої колекції, Катрін Деньов – власну косметичку, Ален Делон – фотографію з кінофільму "Басейн", надруковану на дереві, Наталі Портман – кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом. А музикант Томас Бангальте з гурту Daft Punk виставив на аукціон шолом робота з фільму Daft Punk's Electroma.

Загалом під час проведення аукціону вдалося зібрати 250 тисяч євро. Половину коштів Азанавічус віддав ініціативі Зеленського United24, а іншу – його дружині Олені Зеленській у благодійний фонд. Як підкреслив Мішель Азанавічус, Франція та весь світ має почути історії про Україну та її громадян.