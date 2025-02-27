Правоохранители считают, что Трахтенберг умерла по естественным причинам, но точная причина смерти будет известна после проведения судмедэкспертизы. Источники ABC News рассказали, что недавно актриса перенесла трансплантацию печени, поэтому у нее могли возникнуть осложнения. Что известно о звезде сериалов "Сплетница" и "Баффи – истребительница вампиров", ушедшей из жизни в 39 лет, читайте в материале 24 Канала.

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Ранняя жизнь и украинские корни Мишель Трахтенберг

Мишель Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке в семье Майкла и Ланы Трахтенберг. У нее была старшая сестра Айрин. Сначала она училась в старшей школе в Бруклине. Затем переехала в Шерман-Оукс, штат Калифорния, где начала посещать среднюю школу Нотр-Дам.

Интересно, что звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" имела украинские корни. Она родилась в мигрантской еврейской семье. Отец актрисы имеет немецкое происхождение, а мать – родом из Одессы. В сети даже есть информация, что Мишель вскользь разговаривала на русском языке.

Мишель Трахтенберг в детстве / Фото из инстаграма актрисы

Свою профессиональную карьеру Трахтенберг начала в раннем возрасте. В три года она снялась в рекламе моющего средства Wisk. Девушка снялась в более чем 300 рекламных роликах, а уже потом получила первую телевизионную роль.

Актерская карьера Мишель Трахтенберг

В 1994 году Мишель Трахтенберг сыграла в сериале "Приключения Пита и Пита" от Nickelodeon. Она получила роль лучшей подруги Маленького Пита Тамборелли – Ноны Мекленберг, которая постоянно носила гипс.

В 1996 году актриса завершила съемки в сериале "Приключения Пита и Пита", чтобы сыграть в фильме "Шпионка Гарриет". Это был ее дебют в полнометражном кино. Девушка получила роль шестиклассницы, которая хотела стать писательницей или шпионкой. Лента вышла в кинотеатрах 10 июля 1996 года, а мечта маленькой Мишель сбылась.

В 2000 году Трахтенберг присоединилась к съемкам 5 сезона культового сериала "Баффи – истребительница вампиров". Она получила роль младшей сестры главной героини, которую сыграла Сара Мишель Геллар.

Мишель Трахтенберг и Сара Мишель Геллар / Фото из инстаграма Сары Мишель Геллар

В 2004 году Мишель Трахтенберг досталась главная роль в молодежной комедии "Евротур". Впоследствии она сыграла Джорджину Спаркс в сериале "Сплетница". Актриса впервые появилась в финале 3 сезона. Также звезду можно увидеть в фильме "Папе снова 17" с Заком Эфроном и Мэттью Перри. Лента вышла на экраны в 2009 году.

Личная жизнь Мишель Трахтенберг

Актриса встречалась с басистом и автором песен рок-группы Fall Out Boy Питом Венцом, певцом и музыкантом Джошем Гробаном, перед смертью имела длительные отношения с агентом Джеем Коэном.