Правоохоронці вважають, що Трахтенберг померла з природних причин, але точна причина смерті буде відома після проведення судмедекспертизи. Джерела ABC News розповіли, що нещодавно акторка перенесла трансплантацію печінки, тому у неї могли виникнути ускладнення. Що відомо про зірку серіалів "Пліткарка" і "Баффі – переможниця вампірів", яка пішла з життя у 39 років, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Раннє життя та українське коріння Мішель Трахтенберг

Мішель Трахтенберг народилася 11 жовтня 1985 року у Нью-Йорку в сім'ї Майкла і Лани Трахтенберг. Вона мала старшу сестру Айрін. Спершу дівчина навчалася в старшій школі у Брукліні. Потім переїхала в Шерман-Оукс, штат Каліфорнія, де почала відвідувати середню школу Нотр-Дам.

Цікаво, що зірка серіалу "Баффі – переможниця вампірів" мала українське коріння. Вона народилася в мігрантській єврейській родині. Батько акторки має німецьке походження, а матір – родом з Одеси. У мережі навіть є інформація, що Мішель побіжно розмовляла російською мовою.

Мішель Трахтенберг у дитинстві / Фото з інстаграму акторки

Свою професійну кар'єру Трахтенберг почала у ранньому віці. У 3 роки вона знялася у рекламі мийного засобу Wisk. Дівчина знялася у понад 300 рекламних роликах, а вже потім отримала першу телевізійну роль.

Акторська кар'єра Мішель Трахтенберг

У 1994 році Мішель Трахтенберг зіграла у серіалі "Пригоди Піта та Піта" від Nickelodeon. Вона отримала роль найкращої подруги Маленького Піта Тамбореллі – Нони Мекленберг, яка постійно носила гіпс.

У 1996 році акторка завершила зйомки у серіалі "Пригоди Піта та Піта", щоб зіграти у фільмі "Шпигунка Гаррієт". Це був її дебют у повнометражному кіно. Дівчина отримала роль шестикласниці, яка хотіла стати письменницею або шпигункою. Стрічка вийшла у кінотеатрах 10 липня 1996 року, а мрія маленької Мішель здійснилася.

У 2000 році Трахтенберг приєдналася до зйомок 5 сезону культового серіалу "Баффі – переможниця вампірів". Вона отримала роль молодшої сестри головної героїні, яку зіграла Сара Мішель Геллар.

Мішель Трахтенберг і Сара Мішель Геллар / Фото з інстаграму Сари Мішель Геллар

У 2004 році Мішель Трахтенберг дісталася головна роль у молодіжній комедії "Євротур". Згодом вона зіграла Джорджину Спаркс у серіалі "Пліткарка". Акторка вперше з'явилася у фіналі 3 сезону. Також зірку можна побачити у фільмі "Татові знову 17" з Заком Ефроном і Меттью Перрі. Стрічка вийшла на екрани у 2009 році.

Особисте життя Мішель Трахтенберг

Акторка зустрічалася з басистом і автором пісень рок-гурту Fall Out Boy Пітом Венцем, співаком та музикантом Джошем Гробаном, перед смертю мала тривалі стосунки з агентом Джеєм Коеном.