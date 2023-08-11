Шпионский боевик "Миссия Стоун" с Галь Гадот уже доступен на Netflix: рецензия на фильм
На Netflix появился шпионский экшн "Миссия Стоун", где главную роль исполняет Галь Гадот. Фильм рассказывает историю агентки загадочной миротворческой организации, которая стремится как можно быстрее остановить гениальную хакершу.
Боевик "Миссия Стоун" по своему масштабу и атмосфере напоминает последний шпионский проект Итана Ханта, но значительно отстает по многим другим аспектам, особенно в плане динамики и персонажей. Первые реакции зрителей можно обнаружить ниже.
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"Миссия Стоун" с Галь Гадот: рецензия на фильм
Год: 2023
Жанр: драма, приключенческий боевик
Режиссер: Том Гарпер
В ролях: Галь Гадот, Джейми Дорнан, Алия Бхатт и другие
Оценка на Rotten Tomatoes: 26 % свежести на основе 19 рецензий (по состоянию на утро 11 августа)
Где смотреть: на Netflix
Главная героиня, Рэйчел Стоун (Галь Гадот), действует как технический эксперт в британском разведывательном агентстве MI-6 под руководством Паркера (Джейми Дорнан). Действие фильма разворачивается на вечеринке в итальянских Альпах, где команда MI-6 пытается наблюдать за Малвани (Энцо Чиленти), "самым разыскиваемым торговцем оружием в Европе", который появляется на публике впервые за три года. Когда их "разоблачают", Стоун вынуждена передвигаться в темноте – сначала с парашютом, а затем на мотоцикле.
"Миссия Стоун" 2023: смотрите трейлер
Название фильма "Миссия Стоун" отображает его содержание удачно, поскольку сюжет и персонажи, несмотря на свою важность, не могут вызвать эмоциональное напряжение. Сценарий Грега Рака и Эллисон Шредер содержит множество банальных экспозиций, которые, кажется, предназначены исключительно для них. Агенты проводят слишком специфические разговоры, загруженные техническим жаргоном, от создания нового кода доступа до включения вас в систему распознавания лица. Даже полевой агент Бейли (Пол Реди) в один момент говорит: "Вы поняли", когда Стоун впервые выходит из их шпионского фургона – это напоминает подобный комический момент с "Правдивой ложью", но здесь он даже не имеет такого смысла, как у Тома Арнольда.
Сюжет становится еще более запутанным, но не обязательно более интересным, когда становится известно, что гениальная хакерша Кейя (Алия Бхатт) становится жертвой настоящего похищения в мире таинственного оружия, которое, по словам агента, известного как Красный Валет (Маттиас Швайгхефер), есть "сложным квантовым компьютером", способным "взломать что угодно где угодно". Это приводит МИ-6 сначала в Лиссабон, а затем в пустыню Ломпуль в Сенегале, а также в Рейкьявик, в поисках дополнительной информации. Каждая остановка сопровождается формальным зрелищем перестрелок и погонь, которые кажутся пустыми и уединенными от глубины персонажей. Даже Гленн Клоуз, обычно актер, ошеломляющий своей игрой, едва выходит на первый план.
Акробатическая хореография не способна вызвать восторг и восторг, частично из-за ее небрежного монтажа и кадрирования крупным планом. От автомобильных преследований в Лиссабоне до прыжков с парашютом на дирижабль и возвращения в Западную Африку, эти эпизоды предсказуемы и неудачны, а не гениальны и изобретательны. Только в конце фильма появляется луч света на скоростном погоне на мотоциклах с участием Рэйчел, светлоглазого сторонника и водителя грузовика на исландской автостраде, где действие и легкомыслие смешиваются с отличными результатами. Однако в целом стиль фильма, возможно, похож на атмосферу Джеймса Бонда, но амбиции в стиле "Миссии невыполнимой" остаются невоплощенными.
Наша оценка 6 из 10.
Реакции зрителей
- "Миссия Стоун" – это фильм, создающий впечатление легкости и забавности. Он подарил мне двухчасовой полет веселья";
- "Миссия Стоун" – это отличный пример шпионского триллера, который использует клише жанра, но при этом предлагает интересный сюжет и динамику действия. Фильм создан, чтобы найти свое место среди франшиз шпионских боевиков";
- "Хотя "Миссия Стоун" не достигает высот "Бонда" или "Миссии невыполнимой", это одинаково увлекательный фильм, заслуживающий внимания. Несмотря на свои недостатки, он оправдывает рост стоимости подписки на Netflix";
- "В нем хорошо продуманы декорации, а острые ощущения и немного юмора вносят свою свежесть. Независимо от того, быстро ли героиня путешествует по улицам Лиссабона, или летит со спутника, это приключение оставляет зрителя в восторге";
- "У этого шпионского боевика есть свои моменты, но в то же время не хватает острого ощущения и какого-то настоящего очарования. "Миссия Стоун" вызывает определенный интерес";
- "Новый триллер из Галь Гадот – это очаровательная шпионская суета, которая мягко переплетается с разнообразными ситуациями. Это не может шедевр, но точно подарит зрителям приятный кинопросмотр".