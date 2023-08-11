Шпионский боевик "Миссия Стоун" с Галь Гадот уже доступен на Netflix: рецензия на фильм

На Netflix появился шпионский экшн "Миссия Стоун", где главную роль исполняет Галь Гадот. Фильм рассказывает историю агентки загадочной миротворческой организации, которая стремится как можно быстрее остановить гениальную хакершу.

Боевик "Миссия Стоун" по своему масштабу и атмосфере напоминает последний шпионский проект Итана Ханта, но значительно отстает по многим другим аспектам, особенно в плане динамики и персонажей. Первые реакции зрителей можно обнаружить ниже.

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"Миссия Стоун" с Галь Гадот: рецензия на фильм

Год: 2023

Жанр: драма, приключенческий боевик

Режиссер: Том Гарпер

В ролях: Галь Гадот, Джейми Дорнан, Алия Бхатт и другие

Оценка на Rotten Tomatoes: 26 % свежести на основе 19 рецензий (по состоянию на утро 11 августа)

Где смотреть: на Netflix

Главная героиня, Рэйчел Стоун (Галь Гадот), действует как технический эксперт в британском разведывательном агентстве MI-6 под руководством Паркера (Джейми Дорнан). Действие фильма разворачивается на вечеринке в итальянских Альпах, где команда MI-6 пытается наблюдать за Малвани (Энцо Чиленти), "самым разыскиваемым торговцем оружием в Европе", который появляется на публике впервые за три года. Когда их "разоблачают", Стоун вынуждена передвигаться в темноте – сначала с парашютом, а затем на мотоцикле.

"Миссия Стоун" 2023: смотрите трейлер

Название фильма "Миссия Стоун" отображает его содержание удачно, поскольку сюжет и персонажи, несмотря на свою важность, не могут вызвать эмоциональное напряжение. Сценарий Грега Рака и Эллисон Шредер содержит множество банальных экспозиций, которые, кажется, предназначены исключительно для них. Агенты проводят слишком специфические разговоры, загруженные техническим жаргоном, от создания нового кода доступа до включения вас в систему распознавания лица. Даже полевой агент Бейли (Пол Реди) в один момент говорит: "Вы поняли", когда Стоун впервые выходит из их шпионского фургона – это напоминает подобный комический момент с "Правдивой ложью", но здесь он даже не имеет такого смысла, как у Тома Арнольда.

Пол Реди с Галь Гадот в фильме "Миссия Стоун" / Netflix

Сюжет становится еще более запутанным, но не обязательно более интересным, когда становится известно, что гениальная хакерша Кейя (Алия Бхатт) становится жертвой настоящего похищения в мире таинственного оружия, которое, по словам агента, известного как Красный Валет (Маттиас Швайгхефер), есть "сложным квантовым компьютером", способным "взломать что угодно где угодно". Это приводит МИ-6 сначала в Лиссабон, а затем в пустыню Ломпуль в Сенегале, а также в Рейкьявик, в поисках дополнительной информации. Каждая остановка сопровождается формальным зрелищем перестрелок и погонь, которые кажутся пустыми и уединенными от глубины персонажей. Даже Гленн Клоуз, обычно актер, ошеломляющий своей игрой, едва выходит на первый план.

Алия Бхатт в фильме "Миссия Стоун" / Netflix

Акробатическая хореография не способна вызвать восторг и восторг, частично из-за ее небрежного монтажа и кадрирования крупным планом. От автомобильных преследований в Лиссабоне до прыжков с парашютом на дирижабль и возвращения в Западную Африку, эти эпизоды предсказуемы и неудачны, а не гениальны и изобретательны. Только в конце фильма появляется луч света на скоростном погоне на мотоциклах с участием Рэйчел, светлоглазого сторонника и водителя грузовика на исландской автостраде, где действие и легкомыслие смешиваются с отличными результатами. Однако в целом стиль фильма, возможно, похож на атмосферу Джеймса Бонда, но амбиции в стиле "Миссии невыполнимой" остаются невоплощенными.

Наша оценка 6 из 10.

Галь Гадот в фильме "Миссия Стоун" / Netflix

Реакции зрителей