В России запретили смотреть фильм "Мистер Никто против Путина"

В России запретили показ фильма "Мистер Никто против Путина". Центральный районный суд Челябинска принял решение запретить его распространение на территории страны, а также трансляцию и просмотр.

Об этом сообщил корреспондент издания Медиазона прямо из зала суда. В материале рассказываем, что стало причиной такого решения.

Что известно о запрете фильма "Мистер Никто против Путина" в России?

Прокуратура требовала ограничить доступ к ленте, считая ее пропагандой экстремизма и терроризма. В обвинении говорится, что фильм якобы формирует "негативное отношение к так называемой СВО и действующей власти, а также демонстрирует последствия милитаризации общества".

Отдельно прокурор отметил, что в фильме показано лицо несовершеннолетних без согласия родителей, что, по его мнению, является нарушением.

Почему этот фильм является пропагандой для Украины и мира?

На самом деле этот фильм транслирует пропагандистские месседжи в мир и, в частности, в Украину. Важно понимать, что его цель – "отбелить" репутацию россиян, подавая их как якобы невиновных на международной арене и среди тех, кто до сих пор верит в концепцию "хороших русских".

Этот нарратив стоит окончательно отбросить и перестать обращаться к российскому медиапространству – культуры, фильмов, сериалов, проектов, блогеров, инфлюенсеров и любого контента, созданного в стране-агрессоре или ее гражданами.

Что известно о фильме "Мистер Никто против Путина"?