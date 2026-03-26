Об этом сообщил корреспондент издания Медиазона прямо из зала суда. В материале рассказываем, что стало причиной такого решения.
Что известно о запрете фильма "Мистер Никто против Путина" в России?
Прокуратура требовала ограничить доступ к ленте, считая ее пропагандой экстремизма и терроризма. В обвинении говорится, что фильм якобы формирует "негативное отношение к так называемой СВО и действующей власти, а также демонстрирует последствия милитаризации общества".
Отдельно прокурор отметил, что в фильме показано лицо несовершеннолетних без согласия родителей, что, по его мнению, является нарушением.
Почему этот фильм является пропагандой для Украины и мира?
На самом деле этот фильм транслирует пропагандистские месседжи в мир и, в частности, в Украину. Важно понимать, что его цель – "отбелить" репутацию россиян, подавая их как якобы невиновных на международной арене и среди тех, кто до сих пор верит в концепцию "хороших русских".
Этот нарратив стоит окончательно отбросить и перестать обращаться к российскому медиапространству – культуры, фильмов, сериалов, проектов, блогеров, инфлюенсеров и любого контента, созданного в стране-агрессоре или ее гражданами.
Что известно о фильме "Мистер Никто против Путина"?
- "Мистер Никто против Путина" – документальный пропагандистский фильм режиссеров Павла Таланкина и Дэвида Боренштейна.
- Лента получила Оскар-2026 года в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм".
- Напомним, что в эту же номинацию не попал украинский фильм "2000 метров до Андровки", хотя именно он по-настоящему рассказывает правду о войне, которую проводят российские оккупанты.
- В описании фильма "Мистер Никто против Путина" говорится, что он рассказывает историю учителя, который тайно документирует жизнь школы в небольшом российском городе. Он якобы хочет показать, как в России "промывают мозги" детям еще со школьных парт.