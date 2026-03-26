Про це повідомив кореспондент видання Медіазона прямо із зали суду. У матеріалі розповідаємо, що стало причиною такого рішення.
Рекомендуємо Як створювався фільм "Містер Ніхто проти Путіна" і чому його не варто дивитись
Що відомо про заборону фільму "Містер Ніхто проти Путіна" у Росії?
Прокуратура вимагала обмежити доступ до стрічки, вважаючи її пропагандою екстремізму та тероризму. У звинуваченні йдеться, що фільм нібито формує "негативне ставлення до так званої СВО та чинної влади, а також демонструє наслідки мілітаризації суспільства".
Окремо прокурор наголосив, що у фільмі показано обличчя неповнолітніх без згоди батьків, що, на його думку, є порушенням.
Чому цей фільм є пропагандою для України та світу?
Насправді цей фільм транслює пропагандистські меседжі у світ і, зокрема, в Україну. Важливо розуміти, що його мета – "відбілити" репутацію росіян, подаючи їх як нібито невинних на міжнародній арені та серед тих, хто досі вірить у концепцію "хороших росіян".
Цей наратив варто остаточно відкинути й перестати звертатися до російського медіапростору – культури, фільмів, серіалів, проєктів, блогерів, інфлюенсерів та будь-якого контенту, створеного в країні-агресорці або її громадянами.
Що відомо про фільм "Містер Ніхто проти Путіна"?
- "Містер Ніхто проти Путіна" – документальний пропагандистський фільм режисерів Павла Таланкіна та Девіда Боренштейна.
- Стрічка отримала Оскар-2026 року у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм".
- Нагадаємо, що у цю ж номінацію не потрапив український фільм "2000 метрів до Андрівки", хоча саме він по-справжньому розповідає правду про війну, яку провадять російські окупанти.
- В описі фільму "Містер Ніхто проти Путіна" йдеться, що він розповідає історію вчителя, який таємно документує життя школи в невеликому російському місті. Він нібито хоче показати, як у Росії "промивають мозок" дітям ще зі шкільних парт.