24 Канал собрал 5 готических историй – от нового "Франкенштейна" Гильермо дель Торо до Тима Бертона, Евы Грин и монстров викторианского Лондона.

"Франкенштейн"

Год: 2025

Жанр: готический хоррор, драма, мрачное фэнтези

IMDb: 7,4

Гениальный, но слишком самоуверенный Виктор Франкенштейн решает создать жизнь. Эксперимент удается – и именно здесь можно было бы понять, что иногда успех тоже бывает проблемой. Созданное им существо постепенно становится не просто монстром, а трагическим героем истории.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 85%. Обозреватели хвалят роскошную готику, эмоциональность истории и Элорди, который придает знаменитому монстру человечность.

"Франкенштейн": смотреть трейлер

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"Мрачные тени"

Год: 2012

Жанр: готическая комедия, фэнтези, хоррор

IMDb: 6,2

Барнабас Коллинз разбивает сердце ведьме Анжелик, почему он получает крайне несоразмерный ответ – она превращает его в вампира и хоронит заживо.

Спустя два столетия Барнабас просыпается в 1972 году и возвращается в родовое поместье. Там все разваливается, семья странная, а Анжелик все еще рядом. В главных ролях – Джонни Депп и Ева Грин, режиссер – Тим Бертон.

Что говорят критики: у фильма всего 35% на Rotten Tomatoes. Визуальный стиль Бертона хвалили, но критики считали, что фильм постоянно колеблется между мрачной готикой и комедией и не всегда понимает, кем хочет быть.

"Мрачные тени": смотреть трейлер

"Лабиринт Фавна"

Год: 2006

Жанр: мрачное фэнтези, драма

IMDb: 8,2

Испания, 1944 год. Юная Офелия вместе с матерью оказывается рядом с жестоким офицером режима Франко. В древнем лабиринте она встречает загадочного Фавна, который убеждает девочку, что она – заблудившаяся принцесса и должна пройти три испытания.

Что говорят критики: 95% на Rotten Tomatoes. Фильм называют необыкновенно красивой, но жуткой сказкой, которая смешивает ужасы фантастического мира с гораздо более реальными человеческими ужасами.

"Лабиринт Фавна": смотреть трейлер

"Дом странных детей мисс Сапсан"

Год: 2016

Жанр: мрачное фэнтези, приключения, драма

IMDb: 6,7

Джейк находит загадочный приют мисс Сапсан, где живут дети с очень необычными способностями. Кто-то летает, кто-то обладает сверхсилой, а кто-то может немного испортить вам сон одним своим видом. Со временем парень понимает, что приют вовсе не так безопасен, как кажется, а странным детям угрожают гораздо более странные враги.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 65%. Обозревателям понравился фирменный визуальный мир Бертона, но сюжет называли слабее картинки: красиво, странно, атмосферно – просто не всегда так увлекательно, как могло бы быть.

"Дом странных детей мисс Сапсан": смотреть трейлер

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