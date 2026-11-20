Если после просмотра сериала "Извне" вам стало казаться, что каждый маленький городок скрывает ужасную тайну, то эта подборка точно для вас. Здесь тоже есть загадочные исчезновения, жуткие леса, странные существа и герои, которым давно пора обратиться к психотерапевту. Правда, сначала им придется просто выжить.

Мы собрали 3 атмосферных сериала для поклонников сериала "Извне", которые заставляют выдвигать теории, подозревать каждого персонажа и нервно проверять, закрыты ли двери.

"Вейворд Пайнс", 2015–2016

Жанр: мистика, фантастика, триллер, детектив.

IMDb: 7,3

Агент Секретной службы Итан Берк отправляется в маленький городок, чтобы разыскать двух пропавших коллег. Однако после автомобильной аварии он оказывается в Вейворд Пайнс, где местные ведут себя подозрительно, за жителями постоянно следят, а попытки покинуть город заканчиваются неудачей.

Почему стоит посмотреть: если в "Извне" вас больше всего увлекала загадка города, из которого невозможно выбраться, этот сериал станет идеальной заменой. Здесь тоже царят странные правила, а за приветливыми улыбками жителей скрывается что-то очень нехорошее.



"Вейворд Пайнс": смотреть трейлер

"Шершни", 2021–2026

Жанр: психологический триллер, мистика, драма, ужасы.

IMDb: 7,7

Самолет с женской школьной футбольной командой терпит крушение посреди дикой природы. Девушкам приходится выживать без помощи взрослых, еды и привычных правил цивилизации. И очень скоро становится ясно, что самая большая опасность может таиться не в лесу, а среди самих участниц команды.

Почему стоит посмотреть: здесь есть все, за что любят "Извне": изоляция, постоянное ощущение опасности, загадочные символы и намеки на сверхъестественное. А еще сериал прекрасно демонстрирует, как быстро цивилизованные люди могут забыть о морали, когда на ужин снова ничего нет.



"Шершни": смотреть трейлер

"Тьма", 2017–2020

Жанр: фантастика, мистика, детектив, триллер.

IMDb: 8,7

В небольшом немецком городке Винден бесследно исчезают дети. Поиски приводят местных жителей к загадочным пещерам, странным событиям и тайнам, связывающим несколько поколений семей. Впоследствии выясняется, что обычное исчезновение – лишь начало гораздо более масштабной истории.

Почему стоит посмотреть: если "Извне" заставлял ломать голову над каждой деталью, то "Тьма" вообще превратит ваш мозг в детективную доску с фотографиями и красными нитками. Здесь нет случайных мелочей, а каждый ответ порождает еще десяток вопросов.

"Тьма": смотреть трейлер





У нас для вас есть подборка мистических сериалов на вечер.