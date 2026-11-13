Если вы уже посмотрели "Очень странные дела": 5 мистических сериалов с не менее жутковатыми сюжетами

Призраки, загадочные исчезновения, магические ключи и существа, с которыми лучше никогда не сталкиваться. Если реальной жизни вам недостаточно для стресса, эти сериалы с удовольствием добавят немного сверхъестественного хаоса. Причем некоторые истории начинаются настолько невинно, что вы даже не заметите, когда обычная семейная драма превратится в настоящий кошмар.

"24 Канал" собрал пять мистических сериалов, в которых реальность постоянно граничит с чем-то непонятным. Здесь стоит бояться не только монстров, но и людей, которые слишком хорошо скрывают свои секреты.

"Ключи Локков", 2020–2022

Жанр: мистика, фэнтези, триллер

IMDb: 7,3

Количество сезонов: 3

После загадочного убийства отца трое детей семьи Локков вместе с матерью переезжают в старинное семейное поместье. Вскоре они находят странные ключи, каждый из которых обладает собственной магической силой. Один позволяет проникать в чужие мысли, другой – перемещаться между местами, а некоторые вообще лучше не трогать.

Почему стоит посмотреть: сериал сочетает в себе семейную драму, приключения и мрачное фэнтези. Здесь много загадок, неожиданных открытий и опасных существ. После просмотра даже обычная связка ключей будет казаться подозрительной.

"Ключи Локков": смотреть трейлер

"Уэнсдэй", 2022–по настоящее время

Жанр: мистика, детектив, черная комедия

IMDb: 8,0

Количество сезонов: 2

Уэнсдэй Аддамс поступает в академию, где учатся подростки со сверхъестественными способностями. Казалось бы, идеальное место для девушки, которая обожает все мрачное и ненавидит обычных людей. Но даже здесь Уэнсдэй находит себе проблемы. Рядом с академией начинают происходить загадочные убийства, а сама героиня обнаруживает в себе необычные способности и берется за опасное расследование.

Почему стоит посмотреть: Дженна Ортега создала одну из самых харизматичных героинь современного телевидения. Сериал привлекает готической атмосферой, черным юмором и детективной интригой. А еще здесь прекрасно доказывают, что плохое настроение может быть не недостатком характера, а стилем жизни.



"Уэнсдэй": смотреть трейлер

"Институт", 2025–настоящее время

Жанр: фантастика, мистика, психологический триллер

IMDb: 6,7

Количество сезонов: 2

12-летний гений Люк Эллис просыпается в незнакомом помещении и узнает, что оказался в загадочном учреждении. Здесь содержатся дети с необычными способностями – телепатией и телекинезом. Сотрудники института уверяют, что их деятельность преследует чрезвычайно важную цель. Однако методы воспитания больше напоминают жестокие эксперименты, чем заботу об одаренных детях.

Почему стоит посмотреть: экранизация романа Стивена Кинга сочетает в себе жуткую атмосферу, сверхъестественные способности и историю борьбы с жестокой системой. Особенно пугает мысль, что самыми опасными монстрами здесь могут оказаться обычные взрослые.



"Институт": смотреть трейлер

"Страшилки", 2023–2025

Жанр: мистика, приключения, ужасы

IMDb: 6,7

Количество сезонов: 2.

Группа подростков начинает расследовать загадочную смерть школьника, произошедшую несколько десятилетий назад. Вскоре они сталкиваются со сверхъестественными явлениями, странными предметами и жуткими существами, связанными с прошлым их городка. И чем глубже герои погружаются в историю, тем больше понимают: взрослые знают гораздо больше, чем рассказывают.

Почему стоит посмотреть: сериал основан на популярных книгах Роберта Лоуренса Стайна. Здесь есть загадочные проклятия, монстры и атмосфера классических подростковых ужасов. Идеальный вариант для тех, кто хочет немного побояться, но не готов после просмотра спать с включенным светом.



"Страшилки": смотреть трейлер

"Шершни", 2021–по настоящее время

Жанр: психологический триллер, мистика, ужасы

IMDb: 7,7

Количество сезонов: 3

Самолет с девичьей футбольной командой терпит крушение посреди дикой природы. Подростки остаются без еды, связи и надежды на скорое спасение. Сначала они пытаются выжить вместе. Но постепенно голод, страх и странные события превращают обычную команду во что-то гораздо более жуткое. Параллельно зрителям показывают взрослую жизнь тех, кому удалось выжить. И становится очевидно, что некоторые тайны лучше было навсегда оставить в лесу.

Почему стоит посмотреть: "Шершни" мастерски сочетают психологический хоррор, загадки и возможную мистику. Здесь невозможно до конца понять, столкнулись ли герои со сверхъестественными силами или просто постепенно теряют рассудок.



"Шершни": смотреть трейлер

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