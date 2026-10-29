Если понравилось "Хрустальное озеро": 3 жутких сериала, от которых мурашки по коже

После просмотра "Хрустального озера" желание отдохнуть у водоема может исчезнуть надолго. Новый хоррор ​​из вселенной "Пятницы, 13-е" напомнил, что за живописными видами иногда скрываются такие тайны, что лучше уж остаться дома. Особенно если местные жители подозрительно приветливы.

24 Канал собрал три жутких сериала для тех, кому понравилось "Хрустальное озеро". Здесь тоже хватает загадочных убийств, семейных тайн и персонажей, от которых по коже бегут мурашки.

"Мотель Бейтсов"

Год: 2013–2017.

Жанр: психологический триллер, ужасы, драма.

IMDb: 8,1

После смерти мужа Норма Бейтс вместе с сыном Норманом переезжает в небольшой городок и покупает мотель. Женщина надеется начать новую жизнь, но очень скоро выясняется, что проблемы семьи гораздо серьезнее, чем недовольные постояльцы. Постепенно Норман начинает вести себя все более тревожно, а его чрезвычайно тесная связь с матерью приобретает жуткие очертания.

Что говорят критики: Сериал имеет 93% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Обозреватели особенно хвалят игру Веры Фармиги и Фредди Гаймора, психологическое напряжение и мастерски прописанные отношения матери и сына.

"Мотель Бейтсов": смотреть трейлер

"Крик"

Год: 2015–2019.

Жанр: слэшер, детектив, триллер.

IMDb: 7,0

В небольшом городке Лейквуд после скандального видео в интернете происходит жестокое убийство. Вскоре появляются новые жертвы, а местные подростки начинают подозревать друг друга. Ситуацию осложняет то, что нынешние преступления странным образом связаны с кровавой историей города.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 61% положительных рецензий. Первый сезон критиковали за чрезмерную зависимость от оригинальных фильмов, зато второй получил значительно лучшие отзывы – 92% одобрения.

"Крик": смотреть трейлер

"Оно: Добро пожаловать в Дерри"

Год: 2025.

Жанр: мистический хоррор, триллер, драма.

IMDb: 7,9

События разворачиваются в 1962 году в американском городке Дерри, где начинают загадочно исчезать дети. Местные жители пытаются понять, что происходит, но постепенно становится ясно: за жуткими событиями стоит древнее зло. Сериал раскрывает предысторию Пеннивайза – жуткого клоуна из экранизаций романа Стивена Кинга "Оно".

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 81% положительных отзывов. Критики отмечают мрачную атмосферу, сильную актерскую игру и интересное развитие истории Пеннивайза. В то же время часть обозревателей считает, что сюжет местами затянут.

"Оно: Добро пожаловать в Дерри": смотреть трейлер

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