Украл чипсы под хмельком: в Техасе арестован известный американский актер

В штате Техас арестовали знаменитого актера Митчела Муссо, наиболее известного по роли Оливера Океана в телесериале Disney "Ханна Монтана". Он также снимался в сериале "Два короля" и озвучил персонажа Джереми Джонсон в анимационном шоу "Финес и Ферб".

Известно, что артист украл пачку чипсов с продуктового рынка. Когда работники обратились к нему с просьбой оплатить товар, он отказался и начал грубо обижать их словами.

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Митчела Муссо арестовали

Милиционеры прибыли на место происшествия и установили, что Митчел Муссо находился в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, его обвинили в мелком хищении.

Следователи проверили данные и установили, что у Митчела есть невыплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, его уже обвиняли в несвоевременной регистрации и отсутствии необходимых документов.

После ареста Муссо провел ночь в тюрьме, но впоследствии был уволен за внесение залога в размере 1000 долларов.

Митчел Муссо / Deadline