Відомо, що артист вкрав пачку чипсів з продуктового ринку. Коли працівники звернулись до нього з проханням оплатити товар, він відмовився і почав грубо ображати їх словами.

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Мітчела Муссо заарештували

Правоохоронці прибули на місце події та встановили, що Мітчел Муссо перебував у стані алкогольного сп'яніння. Таким чином, його звинуватили у дрібному розкраданні.

Також, слідчі перевірили дані та встановили, що у Мітчела є невиплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Крім цього, його вже звинувачували за невчасну реєстрацію та відсутність необхідних документів.

Після арешту Муссо провів ніч у тюрмі, але згодом був звільнений за внесення застави у розмірі 1000 доларів.

Мітчел Муссо / Deadline