Netflix показал эпический трейлер "Мятежной луны" Зака Снайдера: дата премьеры

Режиссер Зак Снайдер представил на сцене Gamescom Opening Night Live 2023 трейлер нового фильма "Мятежная Луна", который выйдет на Netflix. Первая часть фильма ожидается 22 декабря, а вторая выйдет 19 апреля 2024 года.

К тому же Зак Снайдер недавно намекнул, что зрителям стоит ожидать и других полнометражных фильмов и сериала в духе этого фантастического экшна. Фильм "Бунтивный месяц" вдохновлен произведениями Акиры Куросавы и "Звездных войн". 24 Канал.

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Производство и съемки "Мятежной луны"

Первоначально идея этого фильма возникла как проект, связанный с миром "Звездных войн", который Снайдер впоследствии предложил компании Lucasfilm в 2012 году. Однако позже его переработал продюсер Эрик Ньюман. Сначала "Мятежная Луна" была задумана как телесериал, а со временем эволюционировала в полноформатный фильм, который выйдет на платформе Netflix.

Съемки начались 19 апреля 2022, когда Снайдер опубликовал на своей странице в твиттере фотографию со съемочной площадки. Продлились они до 2 декабря 2022 года.

В январе 2023 стало известно, что Том Голкенборг напишет музыку для этого фильма.

Кадр из фильма "Мятежная Луна" / Netflix

Актерский состав

Главную роль исполнила София Бутелла. Другие роли сыграли:

Чарли Анне,

Джимон Хонсу,

Рей Фишер,

Джена Мэлоун,

Стаз Нейр,

Дуна Бэ и другие.

8 июня 2022 года к актерскому составу присоединился Энтони Гопкинс. Он возьмет на себя озвучку персонажа по имени Джимми, очень умного боевого робота JC1435.

Кадр из фильма "Мятежная Луна" / Netflix

Сюжет

Мирная колония, расположенная на окраине галактики, находится под угрозой армии тиранического правителя по имени Бализариус. С отчаянными попытками спасти свою колонию мирные жители решают выслать молодую женщину в поисках воинов из ближайших планет. Ее миссия состоит в том, чтобы собрать команду смельчаков, которые смогут оказать сопротивление Бализариусу и смело вызвать его власть.

"Мятежная Луна": смотрите трейлер фильма

К слову, недавно вышел трейлер романтической комедии с Энн Гетевей "Иди ко мне, детка". Сюжет расскажет о Стивене Лаудеме, композиторе, который сталкивается с творческим кризисом. Несостоявшийся завершить свою оперу, он отправляется в поисках вдохновения, руководствуясь советами своей бывшей жены Патриши. Премьера фильма намечена на 29 сентября.