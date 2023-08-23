Netflix показал эпический трейлер "Мятежной луны" Зака Снайдера: дата премьеры
Режиссер Зак Снайдер представил на сцене Gamescom Opening Night Live 2023 трейлер нового фильма "Мятежная Луна", который выйдет на Netflix. Первая часть фильма ожидается 22 декабря, а вторая выйдет 19 апреля 2024 года.
К тому же Зак Снайдер недавно намекнул, что зрителям стоит ожидать и других полнометражных фильмов и сериала в духе этого фантастического экшна. Фильм "Бунтивный месяц" вдохновлен произведениями Акиры Куросавы и "Звездных войн". 24 Канал.
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Производство и съемки "Мятежной луны"
Первоначально идея этого фильма возникла как проект, связанный с миром "Звездных войн", который Снайдер впоследствии предложил компании Lucasfilm в 2012 году. Однако позже его переработал продюсер Эрик Ньюман. Сначала "Мятежная Луна" была задумана как телесериал, а со временем эволюционировала в полноформатный фильм, который выйдет на платформе Netflix.
Съемки начались 19 апреля 2022, когда Снайдер опубликовал на своей странице в твиттере фотографию со съемочной площадки. Продлились они до 2 декабря 2022 года.
В январе 2023 стало известно, что Том Голкенборг напишет музыку для этого фильма.
Актерский состав
Главную роль исполнила София Бутелла. Другие роли сыграли:
- Чарли Анне,
- Джимон Хонсу,
- Рей Фишер,
- Джена Мэлоун,
- Стаз Нейр,
- Дуна Бэ и другие.
8 июня 2022 года к актерскому составу присоединился Энтони Гопкинс. Он возьмет на себя озвучку персонажа по имени Джимми, очень умного боевого робота JC1435.
Сюжет
Мирная колония, расположенная на окраине галактики, находится под угрозой армии тиранического правителя по имени Бализариус. С отчаянными попытками спасти свою колонию мирные жители решают выслать молодую женщину в поисках воинов из ближайших планет. Ее миссия состоит в том, чтобы собрать команду смельчаков, которые смогут оказать сопротивление Бализариусу и смело вызвать его власть.
"Мятежная Луна": смотрите трейлер фильма
К слову, недавно вышел трейлер романтической комедии с Энн Гетевей "Иди ко мне, детка". Сюжет расскажет о Стивене Лаудеме, композиторе, который сталкивается с творческим кризисом. Несостоявшийся завершить свою оперу, он отправляется в поисках вдохновения, руководствуясь советами своей бывшей жены Патриши. Премьера фильма намечена на 29 сентября.