Мэгги Смит оказала значительное влияние на киноиндустрию, ведь ее карьера длилась около полувека. Ее путь в кино показал актрису как многогранную и талантливую личность. Она получила две статуэтки Оскар. Кино 24 расскажет о лучших ролях Мэгги Смит в фильмах, кроме "Гарри Поттера.

К слову Умерла Мэгги Смит, которая сыграла профессора Макгонегел в "Гарри Поттере"

"Расцвет мисс Джин Броди"

В этом фильме Мэгги Смит воплотила горделивую и харизматичную школьную учительницу в Шотландии, которая имеет большое влияние на своих учениц. Ее уроки – это сочетание искусства, истории и политики. В этой роли соединилась уязвимость, интеллект и безоговорочная власть над мужчинами.



Мэгги Смит в кино / Кадр из фильма

"Госфорд-парк"

В этом фильме Мэгги Смит играет одну из главных ролей – консервативную и саркастическую Констанцию, графиню Тренхэм. События разворачиваются в Англии 1930-х годов. В центре сюжета – взаимоотношения между гостями и прислугой в большом загородном доме, где происходит убийство. Этот фильм стал переломным в карьере актрисы.



Мэгги Смит в кино / Кадр из фильма

"Комната с видом"

Эта драма принесла Мэгги Смит очередную номинацию на Оскар. Она сыграла мисс Шарлотту Бартлетт, старую строгую деву, которая сопровождает молодую девушку во время путешествия в Италию. Ее героиня неспособна увидеть возможности, которые открывает новая страна.



Мэгги Смит в кино / Кадр из фильма

"Калифорнийская сюита"

В этом фильме Мэгги Смит сыграла вместе со своим долговременным партнером по экрану, Майклом Кейном. Ее героиня, Диана Барри, – британская актриса, которая приезжает в Лос-Анджелес на церемонию награждения Оскар. Смит мастерски передала все эмоции женщины, которая балансирует между надеждами на победу и разочарованием в собственной жизни.



Мэгги Смит в кино / Кадр из фильма

"Путешествия с моей тетей"

Здесь Мэгги Смит воплотила Августу Бересфорд, эксцентричную тетю главного героя Герита. После смерти матери Герита Августа берет его с собой в путешествие по Европе, где появляется множество интересных приключений. Фильм полон юмора и неожиданностей, а яркая роль Смит позволила ей вновь продемонстрировать свой талант к комедийным персонажам.



Мэгги Смит в кино / Кадр из фильма

Мэгги Смит – непревзойденная актриса, чье появление на экране всегда запоминается. Ее способность передавать как комические, так и трагические аспекты человеческой натуры делает ее фильмы незабываемыми.