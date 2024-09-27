Меггі Сміт здійснила значний вплив на кіноіндустрію, адже її кар'єра тривала близько пів століття. Її шлях у кіно показав акторку як багатогранну та талановиту особистість. Вона отримала дві статуетки Оскар. Кіно 24 розповість про найкращі ролі Меггі Сміт у фільмах, окрім "Гаррі Поттера.

До слова Померла Меггі Сміт, яка зіграла професорку Макґонеґел в "Гаррі Поттері"

"Розквіт міс Джин Броді"

У цьому фільмі Меггі Сміт втілила гордовиту та харизматичну шкільну вчительку у Шотландії, яка має чималий вплив на своїх учениць. Її уроки – це поєднання мистецтва, історії та політики. У цій ролі поєдналась вразливість, інтелект та беззаперечна влада над чоловіками.



Меггі Сміт у кіно / Кадр з фільму

"Госфорд-парк"

У цьому фільмі Меггі Сміт грає одну з головних ролей – консервативну та саркастичну Констанцію, графиню Тренхем. Події розгортаються в Англії 1930-х років. У центрі сюжету – взаємини між гостями та прислугою у великому заміському будинку, де відбувається вбивство. Цей фільм став переломним у кар'єрі акторки.



Меггі Сміт у кіно / Кадр з фільму

"Кімната з видом"

Ця драма принесла Меггі Сміт чергову номінацію на Оскар. Вона зіграла міс Шарлотту Бартлетт, стару сувору діву, яка супроводжує молоду дівчину під час подорожі до Італії. Її героїня нездатна побачити можливості, які відкриває нова країна.



Меггі Сміт у кіно / Кадр з фільму

"Каліфорнійська сюїта"

У цьому фільмі Меггі Сміт зіграла разом зі своїм довготривалим партнером по екрану, Майклом Кейном. Її героїня, Діана Баррі, – британська актриса, яка приїздить до Лос-Анджелеса на церемонію нагородження Оскар. Сміт майстерно передала усі емоції жінки, яка балансує між надіями на перемогу та розчаруванням у власному житті.



Меггі Сміт у кіно / Кадр з фільму

"Подорожі з моєю тіткою"

Тут Меггі Сміт втілила Августу Бересфорд, ексцентричну тітку головного героя Геріта. Після смерті матері Геріта Августа бере його з собою в подорож по Європі, де з'являється безліч цікавих пригод. Фільм сповнений гумору та несподіванок, а яскрава роль Сміт дозволила їй знову продемонструвати свій талан до комедійних персонажів.



Меггі Сміт у кіно / Кадр з фільму

Меггі Сміт – неперевершена акторка, чия поява на екрані завжди запам'ятовується. Її здатність передавати як комічні, так і трагічні аспекти людської натури робить її фільми незабутніми.