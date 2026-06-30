Сестры Олсен впервые за долгое время появились на публике: как сейчас выглядят девушки

Легендарные сестры Олсен крайне редко появляются на публике. Впервые за долгое время Мэри-Кейт и Эшли Олсен вышли в свет, посетив свадьбу своего старшего брата.

Они также появились на семейных фотографиях, которыми Трент поделился на своей странице в Instagram.

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Как сейчас выглядят Мэри-Кейт и Эшли Олсен?

На свадьбе Мэри-Кейт и Эшли появились в элегантных длинных черных платьях. Вместе с ними праздновали родные и близкие старшего брата близняшек – Трента – и его жены Алексис.



Свадьба Трента и Алексис / Фото из Instagram Трента

Кто такие Мэри-Кейт и Эшли Олсен?

Сегодня Мэри-Кейт и Эшли Олсен – уже давно не те маленькие актрисы, которых в свое время обожали миллионы зрителей. Сейчас им по 40 лет, и они являются успешными бизнес-леди и дизайнерами.

Сестры обрели огромную популярность еще в детстве, снявшись в фильмах "Двое: я и моя тень", "Паспорт в Париж", "Мгновения Нью-Йорка" и многих других.

Впоследствии они решили оставить актерскую карьеру, отказались от публичности и посвятили себя индустрии моды. Именно сестры Олсен основали успешный бренд The Row.