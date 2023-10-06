Величайшие актеры в истории кино: 5 знаменитостей, у которых есть несколько статуэток Оскара

Не все могут согласиться со справедливостью разделения наград Оскара. Но общеизвестным фактом остается то, что лауреаты золотой статуэтки рано или поздно становятся легендами кино.

24 Канал собрал знаменитых актеров, за всю свою карьеру получивших несколько Оскаров. Сейчас они считаются одними из величайших мастеров игры в истории кино.

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Кэтрин Гепберн

Карьера величайшей актрисы длилась 73 года. Ее 12 раз номинировали на Оскар – 4 раза знаменитости удалось завоевать золотую статуэтку в номинации "Лучшая актриса". Ее рекорд не удалось побить любому другому актеру.



Кэтрин Гепберн / Фото из Википедии

Мерил Стрип

Американскую актрису называют одним из лучших актеров современности. За свою многолетнюю работу в кино она получила три Оскара, номинировали ее более 20 раз. Мерил Стрип безупречно приспосабливается к любой роли.



Мерил Стрип / Фото из фан-аккаунта

Джек Николсон

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Актера и режиссера номинировали на Оскар около 12 раз, но из них он получил 3 статуэтки. Николсон играет в кино с 1960-х годов и успел сыграть роли в легендарных фильмах. Больше всего его знают по роли в фильме "Сияние".



Джек Николсон / Фото Vogue

Уолтер Бреннан

Актер тоже 3 раза выиграл Оскар. Он стал работать актером с 15 лет. Бреннан – первый актер, получивший награду за лучшую мужскую роль второго плана. Актер скончался в 1974 году.



Уолтер Бреннан / Фото из Википедии

Кейт Бланшетт

Австралийская актриса получила 2 Оскара за фильмы "Авиатор" и "Жасмин". Она продолжает активно сниматься в фильмах, и каждая лента с ее участием преуспевает. И неважно, будь то комедия, боевик или экспериментальное кино.



Кейт Бланшетт / Фото из инстаграма Sams Arifin