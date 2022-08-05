Прошло 60 лет с момента смерти Мэрилина. Однако ею до сих пор увлекаются мировые кинорежиссеры. Что же тогда было такого особенного у Мэрилин Монро? Почему она занимает второе место после Греты Гарбо как секс-символ экрана?

Смотрите также Ана де Армас из фильма "Блондинка" ошеломила сходством с Мэрилин Монро: фотосравнение

Мэрилин Монро: интересные факты о ее жизни

Известности актрисе придавали многочисленные скандалы пикантного характера, начиная от фото в стиле ню – и заканчивая романом с президентом Кеннеди.

Вместе со славой к Мэрилину пришло и разочарование. Она мечтала о драматических ролях, а ее хотели видеть только жизнерадостной кокеткой. Масла в огонь добавляла неудачная личная жизнь – ни один из трех официальных мужчин не прожил с ней больше 5 лет. Но больше звезду пугала старость.

Смерть звезды

5 августа 1962 года Мэрилин Монро обнаружили мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. В руке она держала телефонную трубку, а рядом лежала пустая бутылка из-под лекарств. Коронер констатировал – Монро умерла от передозировки снотворным. До сих пор существует много разнообразных версий обстоятельств смерти актрисы: от официальной, то есть самоубийства, и до домыслов об убийстве. И все они имеют право на жизнь, ведь предсмертная записка Мэрилин так и не оставила.

Мэрилин – ложное имя

Поскольку многие актеры принимают сценический псевдоним, эту покойную голливудскую звезду не назвали Мэрилин Монро. После рождения ее назвали Норма Джин Бейкер.

Вышла замуж в 16 лет

Мэрилин провела большую часть своего детства в приемных семьях. Когда ей было 15 лет, семья решила переехать на новое место и не смогла взять ее с собой. Чтобы актриса не попала в детский дом, они попросили своего соседа Джеймса Догерти жениться на Мэрилин, и так состоялся ее первый брак.

Ее мать была в психбольнице

У матери Мэрилин Монро Глэдис Бейкер диагностировали биполярное расстройство, и она была госпитализирована в психбольницу. Поэтому она отдала Мэрилин в приемную семью, когда ей было всего две недели. И когда Мэрилин стала известна, она говорила людям, что она ее дочь. Но никто ей не поверил.

Мэрилин была первой кандидатурой на главную роль в "Завтраке у Тиффани"

Режиссер "Завтрак у Тиффани" Трумэн Капоте сперва выбрал Мэрилин Монро на главную роль в фильме. Но ее тренер по актерскому мастерству счел это неуместным, будто эта роль Монро не подойдет. Капот также был недоволен тем, что Одри Хэпберн была избрана вместо Мэрилин.

"Завтрак у Тиффани": смотрите трейлер

Мэрилин Монро не любила находиться перед камерой

Актер Дон Мюррей сказал, что Мэрилин было неловко перед камерой. Прежде чем она вышла на сцену, у нее также появлялась сыпь на теле.

Ее дом прослушивался

Мэрилин владела домом в Брентвуде, который позже купили Майкл Ирвинг и Вероника Хэмел. Супруги решили сменить дом. Именно в это время в ее доме была обнаружена государственная система прослушивания телефонных разговоров.

Мэрилин имела огромную коллекцию книг

В личной библиотеке усопшей актрисы было более 400 книг. Ее спросили, как она выбирает книгу, и она ответила, что идет в книжный магазин и выбирает книгу, переворачивая страницу на случайный абзац. Если ей понравилось написанное, она покупала ее.

Мэрилин часто забывала свои реплики

Дон Мюррей, деливший экранное пространство с Мэрилин в фильме "Автобусная остановка", сказал, что ей тяжело давалось запоминать свои реплики. Некоторые называли это непрофессионализмом, другие отмечали ее нервозность.

"Автобусная остановка": смотрите трейлер

Фрэнк Синатра подарил ей собаку

Американский певец Фрэнк Синатра подарил Мэрилин мальтийскую болонку. Его назвали Mafia Honey. После смерти Мэрилин собаке приютила секретарша Фрэнка.

Следует отметить, что в списке наград актрисы Мэрилин Монро нет Оскара или Золотого Глобуса, но ее имя навсегда вписано в историю кинематографа. За время короткой, но яркой карьеры в кино актриса продемонстрировала на экране и красных дорожках десятки образов. Эти непревзойденные платья до сих пор продолжают вдохновлять мировых дизайнеров и женщин, которые хотели бы хоть раз почувствовать себя в центре внимания. Больше об этом читайте по ссылке.

Напомним, Netflix снял фильм о Мэрилин Монро, кадры и трейлер из которого уже появились в сети. Главную роль сыграла кубино-испанская киноактриса Ана де Армас. Благодаря гримерам она стала настоящей копией голливудской девы, чем ошеломила сеть.