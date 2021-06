В списке наград актрисы Мэрилин Монро нет Оскара или Золотого Глобуса, но ее имя навсегда вписано в историю кинематографа. За время короткой, но яркой карьеры в кино актриса продемонстрировала на экране и на красных дорожках десятки образов. Эти непревзойденные платья до сих продолжают вдохновлять мировых дизайнеров и женщин, которые хотели бы хоть раз почувствовать себя в центре внимания.

Лучшие друзья девушек – это бриллианты

Знаете ли вы, откуда пошло это выражение? Из комедии "Джентльмены предпочитают блондинок". Лорелай – один из культовых образов Мэрилин Монро. Она была одета в открытое яркое розовое платье (обжатое и "в пол") и перчатки такого же цвета, когда исполняла самую известную песню фильма. Под атмофсеру песни Лорелай была увешана везде драгоценностями. Кстати, это платье из фильма продали с аукциона – покупателю оно стоило 310 тысяч долларов.



Мэрилин Монро в платье для фильма "Джентльмены предпочитают блондинок" / Getty Images

Безымянная, но известная

Удивительное платье героини комедии Уайлдера "Зуд седьмого года" ушло с торгов за бешеные деньги – 4,6 миллионов долларов. В нем Мэрилин красовалась в культовой (и неоднократно цитированной) сцене с игриво развевающейся юбкой. Интересно, что эпизод снимали ночью, но из-за Мэрилин Монро там собралась пятитысячная толпа, которая восторженно свистела при каждом дубле, поэтому сцену переснимали в павильоне. Такой откровенный наряд цвета слоновой кости стоил актрисе брака – ревнивый бейсболист Джо ДиМаджио развелся с женой. По мнению многих, визитная карточка Мэрилин Монро в кино – именно эта безымянная героиня, которая пытается поймать непокорную юбку.



Мэрилин Монро в эпохальном образе / Getty Images

Словно золотая статуэтка

В том же фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" Уильям Травилла – дизайнер и друг актрисы, вдохновленный соблазнительными формами Мэрилин Монро, создал еще один культовый наряд: знаменитое золотое платье с потрясающим вырезом. Это сказочное платье, которое появляется в фильме всего на несколько мгновений, осталось жемчужиной кинематографа навсегда! Интересно, что Уильям Травилла сшил платье прямо на теле актрисы, что позволило ему идеально подчеркнуть изгибы ее тела.



Мэрилин Монро в золотом платье дизайнера Уильяма Травилла / Getty Images

Маленькое черное платье Мэрилин

Что ж, как говорила Коко Шанель, в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье. И у Мэрилин оно конечно же было! Комедия Some Like it Hot ("В джазе только девушки") стала пиком карьеры Монро. Мэрилин исполнила роль солистки женского оркестра Душки (Даны), достаточно молодой и наивной, этот образ очень подходил 33-летней Монро. Во время репетиции в вагоне, Дана одетая в черное приталенное атласное платье с декольте и бахромой. Именно из-под него во время песни у героини выпала несчастная фляга с виски.



Черное платье Мэрилин Монро / Getty Images

I wanna be loved by you …

В этом же фильме есть гораздо более потрясающий образ Мэрилин Монро: когда Душка в зале роскошного курортного ресторана исполняет легендарно композицию "I wanna be loved by you". Известный американский кинокритик Роджер Эберт назвал этот эпизод "гимном сексуальности на экране". Мэрилин одета в светлое платье с блестками и с открытой спиной. Главный эффект платье производит, когда на Мэрилин направленный свет прожектора: потому что кажется, что актриса поет обнаженной, только блестки прикрывают некоторые места на теле. Это наиболее известный эротический образ в кино, для которого не нужно было обнажаться. В этом же платье, дизайнера Жана Луи, актриса исполнила песню Happy Birthday для президента Джона Кеннеди на праздновании его 45-летия в 1962 году.