Роль досталась другому и принесла оглушительный успех: о чем сожалеет Мэтт Деймон

В интервью GQ 56-летний актер признался, что в свое время отказался от главной роли в комедии "Третий лишний".



По словам Деймона, сценарий настолько его рассмешил, что он даже читал отрывки друзьям во время ужина. Однако впоследствии актер начал сомневаться, не затмит ли его персонажа болтливый медведь Тед.

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Я слишком все обдумал и сам себя отговорил, – признался Деймон.

В результате роль Джона Беннетта получил Марк Уолберг, а фильм собрал более 549 миллионов долларов в мировом прокате.

"Третий лишний" / Фото IMDb



Впрочем, больше всего Деймон сожалеет не об упущенном кассовом хите. Съемки проходили в его родном Бостоне, так что он мог бы провести шесть месяцев рядом с отцом.

Несмотря ни на что, актер убежден, что Уолберг прекрасно справился с ролью, а сам он вряд ли сделал бы фильм лучше.

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Напомним, ранее стало известно, что Деймон сыграл эпизодическую роль в известном сериале.