Роль дісталася іншому й принесла шалений успіх: про що шкодує Метт Деймон

В інтерв'ю GQ 56-річний актор зізнався, що свого часу відмовився від головної ролі в комедії "Третій зайвий".



За словами Деймона, сценарій настільки його розсмішив, що він навіть читав уривки друзям під час вечері. Проте згодом актор почав сумніватися, чи не затьмарить його персонажа балакучий ведмідь Тед.

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Я занадто все обдумав і сам себе відговорив, – зізнався Деймон.

У результаті роль Джона Беннетта отримав Марк Волберг, а фільм заробив понад 549 мільйонів доларів у світовому прокаті.

"Третій зайвий" / Фото IMDb



Втім, найбільше Деймон шкодує не про втрачений касовий хіт. Зйомки проходили в його рідному Бостоні, тож він міг би провести шість місяців поруч із батьком.

Попри все, актор переконаний, що Волберг чудово впорався з роллю, а сам він навряд чи зробив би фільм кращим.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Деймон знявся в епізодичній ролі у відомому серіалі.