Мэттью Макконахи ранее заявлял, что намерен баллотироваться на пост губернатора Техаса. Актер признал, что это самое серьезное решение в жизни, на которое ему нужно было решиться. Недавно он появился на шоу Карлоса Ватсона, где отметил, что войти в мир политики будет безусловно сложно, но "решение уже принято".

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Звезда "Даллаского клуба покупателей" прокомментировал, как он представляет себе встречи с опытными оппонентами, отметив необходимость принятия долгосрочных изменений, которые выходят за рамки срока полномочий политика.

Я не заинтересован в том, чтобы пойти и одеть кучу пластырей, которые будут сорваны, как только я выйду к оппонентам. Я заинтересован в создании чего-то, что может длиться долго, и я примеряюсь ко всему, что касается политики. Но также я достаточно доверяю своим основным убеждениям и ценностям, чтобы чувствовать себя комфортно, слушая противоположное,

– заметил Макконахи.

Актер прокомментировал двусмысленность деятельности некоторых политиков, отметив, что очень многие вещи, которые делают настоящие лидеры и политики, почти всегда не реализуются после того, как они уходят со своих постов. Мэттью Макконахи считает, что такие политические действия могут быть только ради победы. Затем Макконахи, как пример, привел политизацию ношения масок для защиты от COVID-19.



Мэтью Макконахи подтвердил свои размышления о должности губернатора Техаса / People

Я думаю, что лучший пример, на мой взгляд, это прошлогодний проклятый спор о масках, который стал политизированным. Я такой: "Давай, чувак, я не верю, что ты действительно боишься этой хлопковой штучки, и я не верю, что ты действительно чувствуешь, что это лишает тебя личности и свободы. Это краткосрочное неудобство для долгосрочной свободы. Нет данных, которые говорят, что это плохо, нет данных, которые говорят, что это вредно,

– сказал лауреат премии Оскар.

Макконахи также намекнул, что, по его мнению, ему есть чему научить и чем поделиться не только на киноэкранах.

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