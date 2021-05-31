Меттью Мак-Конагей раніше заявляв, що має намір балотуватися на пост губернатора Техасу. Актор визнав, що це найсерйозніше рішення в житті, на яке йому потрібно було наважитись. Нещодавно він з'явився на шоу Карлоса Ватсона, де зазначив, що увійти в світ політики буде безумовно складно, але "рішення вже прийняте".

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Зірка "Далласького клубу покупців" прокоментував, як він уявляє собі зустрічі з досвіченими опонентами, наголосивши на необхідності прийняття довгострокових змін, що виходять за рамки терміну повноважень політика.

Я не зацікавлений в тому, щоб піти та одягнути купу пластирів, які будуть зірвані, як тільки я вийду до опонентів. Я зацікавлений в створенні чогось, що може тривати довго, і я приміряюсь до усього, що стосується політики. Але також я досить сильно довіряю своїм основним переконанням та цінностям, щоб відчувати себе комфортно, слухаючи протилежне,

– зауважив Мак-Конагей.

Актор прокоментував двозначність діяльності деяких політиків, наголосивши, що дуже багато речей, які роблять справжні лідери і політики, майже завжди не реалізуються після того, як вони йдуть зі своїх посад. Меттью Мак-Конагей вважає, що такі політичні дії можуть бути тільки заради перемоги. Потім Мак-Конагей, як приклад, навів політизацію носіння масок для захисту від COVID-19.



Метью Мак-Конагей підтвердив свої роздуми про посаду губернатора Техасу / People

Я думаю, що найкращий приклад, на мій погляд, це минулорічна проклята суперечка про маски, яка стала політизованою. Я такий: "Давай, чувак, я не вірю, що ти дійсно боїшся цієї бавовняної штучки, і я не вірю, що ти дійсно відчуваєш, що це позбавляє тебе особистості і свободи. Це короткострокова незручність для довгострокової свободи. Немає даних, які говорять, що це погано, немає даних, які говорять, що це шкідливо,

– сказав лауреат премії Оскар.

Мак-Конагей також натякнув, що, на його думку, йому є чому навчити та чим поділитися не тільки на кіноекранах.

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