Улыбается через боль: Мэттью Макконахи напугал фанатов распухшим лицом

Голливудский актер Мэттью Макконахи спровоцировал волну беспокойства среди своих фанатов из-за распухшего лица. Оказалось, что его укусила пчела в области глаз.

Это привело к значительному отеку и увеличению половины лица в размерах. В материале увидите жуткое фото, которое опубликовал актер.

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Мэттью Макконахи напугал подписчиков жутким фото: что произошло

Актер опубликовал свой снимок, на котором он позирует перед камерой и улыбается, несмотря на значительный отек. На фото видно, что один глаз у звезды полностью закрыт, что указывает на серьезную аллергическую реакцию на пчелиный укус. Фанаты выразили свою поддержку и пожелали Мэттью скорейшего выздоровления.

Одни пользователи социальных сетей выразили сочувствие звезде, желая ему скорейшего выздоровления и делясь советами по лечению аллергических реакций. Другие же не могли не восхититься внешним видом Мэттью Мак-Конагея, отмечая, что даже после укуса пчелы и значительного отека он остается привлекательным.