Це призвело до значного набряку і збільшення половини обличчя у розмірах. У матеріалі побачите моторошне фото, яке опублікував актор.

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Меттью Мак-Конагей налякав підписників моторошним фото: що сталося

Актор опублікував свій знімок, на якому він позує перед камерою та посміхається, попри значний набряк. На фото видно, що одне око у зірки повністю закрите, що вказує на серйозну алергічну реакцію на бджолиний укус. Фанати висловили свою підтримку та побажали Меттью якнайшвидшого одужання.

Одні користувачі соціальних мереж висловили співчуття зірці, бажаючи йому швидкого одужання та ділячись порадами щодо лікування алергічних реакцій. Інші ж не могли не захопитися зовнішнім виглядом Меттью Мак-Конагея, відзначаючи, що навіть після укусу бджоли та значного набряку він залишається привабливим.