Про смерть Бенджі Грегорі повідомила його сестра. Вона зазначила, що ще 13 червня Бенджі та його службову собаку знайшли мертвими в автомобілі.

Дивіться також 5 найкращих екранізацій книг, які варті уваги кожного

Помер американський актор Бенджі Грегорі: подробиці

Вона також розповіла, що Бенджі Грегорі страждав на депресію, біполярні розлади та розлади сну. Вона припустила, що можливо, Бенджі помер від теплового удару після того, як заснув у машині. Однак, судово-медична експертиза ще не встановила точну причину смерті актора.

Сестра не уточнила обставини його смерті, але наголосила, що ця втрата стала шоком для всієї родини та друзів.

Бенджі Грегорі зіграв у багатьох відомих телесеріалах та кінофільмах, залишивши значний слід у світовому кіно. Серед його найвідоміших робіт – роль Браяна Таннера в серіалі "Альф", який виходив з 1986 по 1990 рік. Він також з'являвся в таких популярних серіалах, як "Команда "А"" (1983-1987), "Дивовижні історії" (1985-1987), "Сутінкова зона" (1985-1989), "Щенячі історії" (1986-1988), "Фантастичний Макс" (1988-1990) та інших.

Його внесок у світове кіно є значним, тому кіноспільнота знову переживає важку втрату.