О смерти Бенджи Грегори сообщила его сестра. Она отметила, что еще 13 июня Бенджи и его служебную собаку нашли мертвыми в автомобиле.

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Умер американский актер Бенджи Грегори: подробности

Она также рассказала, что Бенджи Грегори страдал депрессией, биполярные расстройства и расстройства сна. Она предположила, что возможно, Бенджи умер от теплового удара после того, как заснул в машине. Однако, судебно-медицинская экспертиза еще не установила точную причину смерти актера.

Сестра не уточнила обстоятельства его смерти, но отметила, что эта потеря стала шоком для всей семьи и друзей.

Бенджи Грегори сыграл во многих известных телесериалах и кинофильмах, оставив значительный след в мировом кино. Среди его самых известных работ – роль Брайана Таннера в сериале "Альф", который выходил с 1986 по 1990 год. Он также появлялся в таких популярных сериалах, как "Команда "А"" (1983-1987), "Удивительные истории" (1985-1987), "Сумеречная зона" (1985-1989), "Щенячьи истории" (1986-1988), "Фантастический Макс" (1988-1990) и других.

Его вклад в мировое кино является значительным, поэтому киносообщество снова переживает тяжелую утрату.