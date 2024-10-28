Это стало потрясением не только для его родных и близких, но и для всех зрителей, которые обожали Чендлера, выросли на его шутках. Расследование обстоятельств смерти Мэттью Перри продолжается, а в годовщину этого трагического дня Кино 24 вспомнит, каким он был для мира.

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Как мир узнал о гибели Мэттью Перри

Медики приехали к дому актера после того, как получили вызов об остановке сердца. Тогда заявляли, что актер утонул в джакузи. На месте трагедии не было признаков преступления или наркотиков.

Первой версией следствия был несчастный случай, однако впоследствии дело переквалифицировали в убийство, в котором подозревают пять человек. Актер умер от передозировки наркотиками. Один из подозреваемых – личный помощник Мэттью. Также среди обвиняемых есть врач актера – Марк Чавес, который уже признал свою вину.

В день смерти Мэттью его помощник Кеннет Ивамасу ввел ему три дозы кетамина, который может привести к летальному исходу. Перри попросил Ивамасу сделать ему "самую большую дозу" и подготовить гидромассажный бассейн, после чего помощник покинул дом. Когда мужчина вернулся, Перри уже был без признаков жизни.

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Актеры "Друзей" несколько дней хранили молчание

Коллеги Мэттью из сериала "Друзья" несколько дней не комментировали его гибель. Они считали друг друга настоящей семьей, поэтому смерть Мэттью вызвала у всех сильную боль.

"Мы все опустошены этой потерей. Мы были больше, чем просто товарищами по съемочной площадке. Мы семья. Нам так много надо сказать, но прямо сейчас мы собираемся воспользоваться моментом, чтобы осознать эту непостижимую потерю", – писали Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Они собрались вместе, чтобы выпустить совместное заявление о смерти своего друга.



Актеры сериала "Друзья" / Warner Bros. Television

За время съемок в сериале эти люди стали друзьями не только в кадре, но и в реальной жизни. Они и поклонники всегда будут помнить Мэттью добрым, отзывчивым, таким, что заставлял смеяться до слез.