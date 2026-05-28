Об этом сообщает издание NBC News. В материале расскажем, на сколько лет и за что именно осудили ассистента.

Ассистента Мэттью Перри осудили: сколько лет ему светит?

Личного помощника Мэттью Перри приговорили к трем годам и пяти месяцам федеральной тюрьмы. 59-летний Кеннет Ивамаса признал свою вину. В частности, он пошел на сговор с целью незаконного распространения кетамина, что в конце концов и привело к смерти Мэттью Перри.

Следствие сообщило, что именно Ивамаса делал актеру инъекции кетамина перед смертельной передозировкой в октябре 2023 года. Кроме того, помощник должен заплатить штраф в размере 10 тысяч долларов и добровольно сдаться властям до определенной даты.

Ивамаса стал последним из пяти обвиняемых по делу о смерти Мэттью Перри, который признал вину. Он уже попросил прощения у семьи актера и заявил, что сожалеет о содеянном. По его словам, несмотря на то, что он знал о борьбе Перри с зависимостью, так и не обратился за помощью к близким актера.

Смерть Мэттью Перри: что известно?

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года в Лос-Анджелесе. Актера нашли мертвым в джакузи в собственном доме. Сначала причину смерти не могли установить, однако в декабре 2023 года стало известно, что она наступила в результате сильного воздействия кетамина.

Актер использовал кетамин в рамках лечения депрессии, одновременно длительное время боролся с наркотической зависимостью. Препараты назначались как часть терапии, однако впоследствии он начал употреблять большие дозы, что привело к смертельной передозировке.