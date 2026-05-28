Про це повідомляє видання NBC News. У матеріалі розповімо, на скільки років і за що саме засудили асистента.

Асистента Меттью Перрі засудили: скільки років йому світить?

Особистого помічника Меттью Перрі засудили до трьох років і п'яти місяців федеральної в'язниці. 59-річний Кеннет Івамаса визнав свою провину. Зокрема, він пішов на змову з метою незаконного розповсюдження кетаміну, що зрештою і призвело до смерті Меттью Перрі.

Слідство повідомило, що саме Івамаса робив акторові ін'єкції кетаміну перед смертельним передозуванням у жовтні 2023 року. Крім того, помічник має сплатити штраф у розмірі 10 тисяч доларів та добровільно здатися владі до визначеної дати.

Івамаса став останнім із п'яти обвинувачених у справі про смерть Меттью Перрі, який визнав провину. Він уже попросив вибачення у родини актора та заявив, що шкодує про скоєне. За його словами, попри те, що він знав про боротьбу Перрі із залежністю, так і не звернувся по допомогу до близьких актора.

Смерть Меттью Перрі: що відомо?

Меттью Перрі помер 28 жовтня 2023 року в Лос-Анджелесі. Актора знайшли мертвим у джакузі у власному будинку. Спочатку причину смерті не могли встановити, однак у грудні 2023 року стало відомо, що вона настала внаслідок сильного впливу кетаміну.

Актор використовував кетамін у межах лікування депресії, водночас тривалий час боровся з наркотичною залежністю. Препарати призначалися як частина терапії, однак згодом він почав вживати більші дози, що призвело до смертельного передозування.