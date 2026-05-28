Про це акторка розповіла у реаліті-шоу на Tubi, повідомляє Daily Mail. У ньому вона пригадала свої ранні роки та перші кроки в кар'єрі, які не завжди були успішними.

Як Ума Турман ледь не залишила акторську кар'єру?

Ума Турман зізналася, що перед тим, як отримала роль у легендарному фільмі Квентіна Тарантіно "Кримінальне чтиво", була за крок до того, аби залишити акторську кар'єру. Акторка переживала складний період і навіть відверто розповідала про це самому Квентіну Тарантіно.

За словами зірки, вона почувалася розгубленою та ніби збилася зі шляху. Однак саме роль у "Кримінальному чтиві" стала для неї справжнім порятунком.

Я пережила типовий неприємний досвід у Голлівуді, але коли знялася у фільмі Кримінальне чтиво і побачила, що таке справжнє кіно, подумала: "О, я хочу цим займатися",

– сказала вона.



Ума Турман у фільмі "Кримінальне чтиво" / Кадр із фільму

Ума Турман зізналася, що на початку кар'єри постійно чекала моменту, коли її відсунуть на другий план. За словами акторки, вона більшу частину життя жила в постійній тривожності.

Також акторка пригадала інцидент, який стався у червні 2016 року, коли вона впала з коня та отримала численні переломи. Ума розповіла, що втратила контроль над твариною, яка виявилася надто сильною для неї. Через падіння вона зазнала серйозних травм – зламала грудну клітку, спину та таз.

За словами зірки, відновлення було дуже повільним: спершу їй довелося користуватися інвалідним візком, потім – ходунками, а згодом вона знову змогла ходити. Зрештою цей складний період акторка сприйняла як своєрідне перезавантаження, яке стало основою для її подальшого стабільного розвитку.

Хто така Ума Турман?

Ума Турман – популярна американська акторка. Сьогодні їй 56 років. Широку популярність вона здобула завдяки ролям у фільмах "Кримінальне чтиво" та "Убити Білла".

За свою кар'єру акторка отримала чимало престижних нагород, зокрема "Золотий глобус", премію "Сатурн", нагороду телеканалу MTV та багато інших відзнак.

У "Кримінальному чтиві" Ума Турман зіграла роль Мії Воллес – дружини кримінального авторитета Марселласа Воллеса. Її героїня була харизматичною, загадковою та небезпечною. Саме з нею пов'язана одна з найкультовіших сюжетних ліній стрічки.