Режисер заявив, що саме очільник Кремля може "закінчити уже цю бійню", однак так і не назвав війну війною. Та уже невдовзі після цього депутат Державної думи Росії Андрій Луговий заявив, що Звягінцева слід покарати.

У Росії хочуть судити режисера Андрія Звягінцева: що відомо?

Причиною того, що у росіян істерика, стала промова Звягінцева на сцені Каннського кінофестивалю. Російський режисер звернувся до диктатора Путіна, що викликало обурення у частини російського суспільства.

Зокрема, депутат Держдуми Росії Андрій Луговий заявив, що Звягінцев "торгує батьківщиною", а його перемогу на фестивалі назвав "європейською блискучою медалькою за ненависть до росіян". За словами Лугового, внесення режисера до переліку іноагентів є надто м'яким покаранням. Він вважає, що Звягінцев має понести жорсткішу відповідальність за свої так звані "гріхи".

Депутат назвав дії режисера "зрадою" та припустив, що за таку промову йому нібито могли заплатити "спонсори".

Що відомо про промову Звягінцева на Каннському кінофестивалі?

На Каннському кінофестивалі 2026 року Гран-прі вручили російському режисеру Андрію Звягінцеву. Зі сцени міжнародного кінофестивалю він звернувся до Путіна.

Перед аудиторією режисер виступав російською мовою, зазначивши, що хоче, аби його слова дійшли до Путіна.

Єдина людина, яка може зупинити цю м'ясорубку – ви, пан президент Російської Федерації. Закінчіть уже цю бійню. Весь світ чекає на це,

– заявив Звягінцев.

Водночас варто зауважити, що так званий "хороший росіянин" не назвав війну війною. Він продовжує говорити російською мовою і не висловлює прямої підтримки Україні, хоча має для цього всі можливості. Звягінцев уже давно не проживає в країні-агресорі.

На фестивалі він отримав нагороду за фільм "Мінотавр".